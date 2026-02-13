Jocs Olímpics d'hivern | Esquí de fons
Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure
L'esquiador de Lles de Cerdanya, que celebrava avui el seu aniversari, havia completat una actuació que el situava entre els 50 millors fins que l'han sancionat per no seguir el recorregut del circuit
Una extenuant prova de resistència damunt d'una neu cada vegada en pitjors condicions en què l'or ha estat per al noruec Johannes Klaebo, el màxim dominador de la disciplina
L'esquiador de fons Bernat Sellés s'acomiada dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina amb una amarga desqualificació a causa de no seguir el recorregut del circuit als 10 quilòmetres estil lliure. L'esportista de Lles de Cerdanya, que avui celebrava el seu aniversari, havia completat una actuació més que destacable, travessant la línia d'arribada amb un temps que el col·locava entre els 50 primers, una vintena de llocs millor que la seva posició de sortida. Una prova en què l'or estava reservat per Johannes Klaebo, que s'iguala amb tres compatriotes més com els esportistes amb més ors a uns Jocs d'hivern.
La prova dels 10 quilòmetres en aquests Jocs constava d'un recorregut que incloïa una volta en tres circuits diferents, que en alguns sectors coincidia. Una primera volta al traçat vermell, de 3,75 quilòmetres i 129 metres de desnivell; una al blau, de la mateixa distància però amb més desnivell, 156 metres; i una darrera al circuit blau, de nou, però de 2,5 quilòmetres i 105 metres de desnivell. Una combinació que afegia dificultat a una ja prou extenuant prova.
A més, les elevades temperatures que registren la gran majoria de la zona de les Dolomites italianes té un efecte negatiu per a la neu, que es trobava en prou bon estat a l'inici, però que s'ha anat fonent a mesura que el centenar de participants hi passaven per damunt. Una circumstància que ha provocat diverses caigudes, i que donava molt de mèrit a l'actuació que havia completat l'esquiador de Lles de Cerdanya, que havia millorat una vintena de posicions respecte a l'ordre de sortida.
La medalla d'or se l'ha adjudicada el noruec Johannes Klaebo, qui ha completat una actuació molt regular, tot i que s'ha hagut d'esprémer en el darrer quilòmetre per assolir un vuitè or històric. Un metall que l'iguala amb tres compatriotes més com els esportistes amb més ors en Jocs Olímpics d'hivern: Bjorn Daehlie, Ole Bjorndalen i Marit Bjoergen. El més destacat és que als tres ors aconseguits en aquests Jocs, l'esportista noruec de 29 anys encara n'hi pot sumar tres més: el relleu 4x7,5 Km, l'esprint per equips i els 50 quilòmetres estil lliure. Només amb un metall en qualsevol de les tres proves s'establiria com l'esportista més llorejat a uns Jocs d'hivern.
