Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa oficialitza la tornada al primer equip d'Uri Jo
El jugador, format a la base de l'entitat bagenca, ja va ser una de les peces del conjunt que es va quedar a les portes de l'ascens a Segona Divisió
El Covisa Manresa ha comunicat aquesta tarda la tornada d’Oriol "Uri" Jo al primer equip. El jove jugador format al planter de l’entitat manresana ja havia militat dues temporades al conjunt sènior, i era una de les peces de l’equip que va quedar-se a un sol gol d’aconseguir un preuat ascens a Segona Divisió la temporada 2023/24.
Segons va explicar el mateix club, la nova incorporació ja s’ha entrenat, juntament amb els seus companys, sota les ordres del tècnic Jairo Molero. Uri no va renovar amb l’entitat bagenca fa una temporada per qüestions personals. Amb la seva incorporació, el tècnic del Covisa guanya una peça més per al seu esquema. Un jugador que pot ser clau en aquest darrer tram de temporada, amb l’objectiu únic de salvar la categoria.
