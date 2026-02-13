Rugbi
El manresà Oriol Marsinyac debuta aquest dissabte amb la selecció espanyola absoluta de rugbi
El jugador de l'Stade Toulousain entrarà finalment a l'equip titular d'un duel oficial contra Suïssa que es disputarà a Palència i podria apuntar al Mundial de l'any vinent
La meteòrica carrera del manresà Oriol Marsinyac viurà aquest dissabte una altra etapa amb el seu debut amb la selecció espanyola de rugbi. Els anomenats Lleons jugaran contra Suïssa en un partit corresponent al Rugby Europe Championship a l’estadi La Balastera de Palència (20 hores, Teledeporte). Aquest divendres s’ha confirmat la titularitat del bagenc, que en principi havia de ser suplent, per les molèsties físiques del central del Recoletas Burgos Iñaki Mateu.
Marsinyac s’està formant a Tolosa de Llenguadoc des del 2022 i va cremant etapes amb els seus equips a França i també amb les diferents seleccions espanyoles. El novembre passat va guanyar l’europeu sub-18 en guanyar la final de Praga contra Geòrgia. L’any anterior havia estat subcampió contra la mateixa formació i també va disputar el Mundial sub-20, a part de disputar la Sis Nacions de la seva categoria.
Aquestes bones actuacions el van dur a ser nominat a millor jugador de l’any de la categoria sub-20 i a comptar per a instàncies més altes de l’equip estatal. La seva convocatòria ja havia estat prou destacada, però l’anunci de la titularitat el situa ja en l’òrbita de l’elit espanyola de cara al Mundial de l’any vinent a Austràlia.
L’equip estatal va iniciar el seu periple en aquest Rugby Europe Championship amb una victòria sobre els Països Baixos per 33-51, la qual cosa el situa encapçalant el seu grup amb Geòrgia, a Tbilissi, contra la qual jugarà dissabte vinent de visitant.
