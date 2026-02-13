Natació
El nedador del CN Manresa Joan Perramon debuta a l'estatal infantil de comunitats autònomes de natació
El representant del club bagenc queda quinzè en els 400 metres estils i li falten els 1.500 lliures i els 200 estils
Regió7
El jove nedador del Club Natació Manresa Joan Perramon ha debutat aquest diumenge en els Campionats d’Espanya infantils de seleccions autonòmiques que tenen lloc fins demà a Pontevedra. Perramon participarà en tres proves en aquest certamen. En la primera, en la jornada inaugural, va quedar en quinzena posició en els 400 metres estils amb un registre de 5.07.55. Avui prendrà part en la prova de fons, la dels 1.500 metres, des de les 11.50 hores i demà, a partir de les 10.20, tancarà la seva presència a la piscina gallega amb els 200 metres estils.
Al final de la primera jornada, comptant la posició del millor classificat de cada conjunt, la selecció catalana es trobava en tercera posició amb 138 punts, per darrere dels 166 de Madrid i dels 148 del País Valencià.
