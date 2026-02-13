Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

ACTUALITAT BLAUGRANA
El president en funcions del FC Barcelona, Rafael Yuste, va qualificar aquest divendres de «vergonya» l’actuació del VAR en el gol anul·lat a Pau Cubarsí en la derrota blaugrana contra l’Atlètic de Madrid (4-0) en les semifinals de la Copa del Rei, i va assegurar que el club català demanarà «explicacions».
«Vull qualificar-ho de vergonya. Estar vuit minuts pendents d’una resolució... Com a president vull dir que això no ho deixarem així, demanarem explicacions. No pot ser que tardin vuit minuts per veure què passa en una jugada», va valorar Yuste en declaracions a Catalunya Ràdio.
El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) va explicar que la demora de més de sis minuts a decidir si hi havia fora de joc en el gol anul·lat a Cubarsí, que hauria significat el 4-1 en el minut 52, es va deure a una fallada en el fora de joc semiautomàtic per tractar-se d’una «situació de molta densitat de jugadors».
«Seguint el procediment establert, l’equip VAR va procedir a llançar línies de fora de joc manuals per dur a terme la presa de decisió definitiva i correcta. Per aquesta raó, i de manera extraordinària, el procés de peritatge de la jugada es va estendre més del normal en el temps i va fer que no fos possible llançar la recreació a la producció televisiva», va justificar el CTA.
Unes explicacions que no van convèncer el president del Barcelona ni tampoc el vestidor, com va expressar el centrecampista Frenkie de Jong després del partit. «Vaig veure després la imatge i es pot veure clarament que no hi havia fora de joc. En la imatge que es va ensenyar a la televisió del fora de joc no es veu el contacte amb la pilota i després es veu la imatge en què Fermín xuta i el defensor està un metre per darrere del Robert (Lewandowski). Crec que és molt estrany», va assenyalar el neerlandès.
Un enuig dirigit a la sala VOR més que cap al col·legiat Juan Martínez Munuera: «Ell [àrbitre] no pot fer gaire, perquè també està esperant. No té la imatge o el vídeo, però el VAR la té. La imatge que vaig veure, si no és IA, que ara ja no te n’adones... Si aquesta és la foto, és un escàndol, perquè és molt clar».
