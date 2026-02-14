Futbol
El Barça diu prou amb una carta de set pàgines i demana castigar els àrbitres: «Exigim mesures»
El club blaugrana remet un escrit a la Federació Espanyola en què expressa el seu descontentament pels últims arbitratges i reclama conseqüències disciplinàries contra els col·legiats
Francisco Cabezas
Rafael Yuste i Abel, president interí del Barça després d’iniciar-se el procés electoral al club blaugrana, és qui firma una carta de set pàgines dirigida a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en què expressa no només el seu descontentament pels arbitratges soferts en els últims temps pel primer equip masculí blaugrana (també el femení), sinó la necessitat d’establir un «reglament de conducta» que possibiliti càstigs concrets i públics per als membres del col·lectiu arbitral, més enllà d’aquestes «neveres» amb què la RFEF amaga els col·legiats quan entenen que no han fet alguna cosa bé.
EL PERIÓDICO ha tingut accés a aquesta carta remesa a Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Francisco Soto, president del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), Eduardo Prieto, responsable del VAR, i Jordi Aparisi, director d’assessoria jurídica, i en què Rafa Yuste, en representació del Barça, acompanya les seves protestes amb múltiples imatges i exemples que sustenten la queixa formal. «Jugades que han afectat molt negativament el nostre club i que, en situacions similars o idèntiques, s’han assenyalat de manera diferent», indica el club blaugrana, que va començar a valorar l’escrit després del 4-0 encaixat dijous passat en l’anada de les semifinals de la Copa del Rei contra l’Atlètic al Metropolitano. Aquella nit, a Pau Cubarsí li van anul·lar un gol per fora de joc després que des de la sala VOR, després de sis minuts de revisió, haguessin de tirar una línia a mà per detectar un fora de joc de Lewandowski que no va poder acreditar el sistema de fora de joc automàtic.
El Barça matisa que la seva intenció no és la de «qüestionar la professionalitat dels àrbitres», però sí «la revisió urgent dels criteris per garantir la uniformitat en les decisions arbitrals, la igualtat de tracte entre clubs, i la credibilitat i el prestigi de les competicions organitzades per la RFEF».
Transparència
Així, el club blaugrana demana concretament la implementació «immediata» de mesures de transparència, com que es facin públics tots els àudios del VAR, i no només quan l’àrbitre principal va a revisar accions al monitor.
Però on més insisteix el Barcelona és en la creació «d’un codi o reglament disciplinari per als àrbitres». A l’entitat blaugrana no entenen la immunitat de què gaudeixen alguns àrbitres davant alguns errors. «No és lògic», defensen al Barça.
«Entenem convenient enviar la nostra més contundent protesta i fer-te partícip de la nostra més profunda preocupació», exposa el Barça, que acompanya la seva carta de diverses accions, al seu entendre, mal arbitrades.
Per exemple, el Barça parla de falta de coherència al comparar l’acció que va suposar l’expulsió de Frenkie de Jong després d’una puntada de peu a Mbappé la passada final de la Supercopa d’Espanya amb una altra de Giuliano Simeone a Balde en l’últim partit de Copa contra l’Atlètic. També apunten des del bàndol barcelonista que el VAR sí que requerís a l’àrbitre que revisés la falta d’Eric Garcia que va suposar la seva expulsió al Metropolitano.
Errors «flagrants»
Parla també el Barça d’«incoherència» en la interpretació de les mans dins de l’àrea. Per a això recorda una mà de Tchouaméni en el clàssic de Montjuïc de la temporada passada (acció no revisada) i la compara amb una altra de Balde al Llevant-Barcelona del mes d’agost passat, que sí que va ser castigada després que el mateix àrbitre, Hernández Hernández, fos advertit pel VAR. «És difícil de comprendre quan es tracta del mateix col·legiat», apunta el club blaugrana.
Tot i que el Barcelona ha considerat que, ara sí, és el moment de dir prou amb «l’acumulació d’errors arbitrals flagrants al llarg de la present temporada» i que entenen que té a veure amb «un patró». O, si de cas, amb la correcta aplicació d’una tecnologia no exempta d’errors, com el que va passar en l’últim partit contra l’Atlètic. A més del gol anul·lat a Cubarsí, el Barça mostra els gols negats a Anoeta a Lewandowski (temporada 24-25) i Lamine Yamal (aquest curs) per parts mil·limètriques de la bota.
El Barça diu viure en un clima d’«inseguretat». I posa també sobre el tapet l’equip femení, comparant l’acció amb què la seva jugadora portuguesa Kika Nazareth va ser expulsada amb vermella directa a les semifinals de la Supercopa d’Espanya contra l’Athletic, davant el cop de colze que va patir Ona Batlle en l’últim clàssic de quarts de la Copa de la Reina contra el Reial Madrid i que va ser castigat només amb una targeta groga per a la madridista Irune Dorado.
Rafa Yuste, que serà el president interí del Barça fins que el vencedor dels pròxims comicis del 15 de març prengui possessió (1 de juliol), ha complementat així les queixes publicades aquesta setmana per Joan Laporta a les xarxes socials. És un bon moment per a això, amb Florentino Pérez, cada vegada més debilitat en les institucions i un procés electoral pel mig.
