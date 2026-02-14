Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Rugbi

Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)

El jove jugador de l'Stade Toulousain ha brillat a la segona meitat del duel, trencant la línia defensiva de Suïssa i regalant una marca a Ignacio Piñeiro

Oriol Marsinyac anotant el seu primer assaig amb la selecció estatal absoluta

Oriol Marsinyac anotant el seu primer assaig amb la selecció estatal absoluta / Xavi Ramos / EFE

Marc Llohis

Manresa

El jove jugador de rugbi manresà Oriol Marsinyac ha debutat de manera gairebé perfecta amb l’equip absolut estatal en competició oficial. Marsinyac ha jugat cadascun dels vuitanta minuts que s’han disputat al complex Pepe Rojo de Valladolid davant d’una fràgil Suïssa que tot i ser un conjunt clarament inferior, ha posat les coses veritablement difícils al combinat estatal. Un matx que s’ha decidit en els deu primers minuts de la segona meitat, ja que tres assajos consecutius han situat un avantatge a l’electrònic ja inabastable pel combinat helvètic.

Un duel en el qual ha tingut una participació més que destacada Oriol Marsinyac. El jove jugador manresà que milita a l’Stade Toulousain ha disputat tot el partit corresponent a la segona jornada del Campionat d’Europa masculí de rugbi, i que ha servit per a certificar l’accés a les semifinals, com a mínim, com a segon de grup. El primer lloc, que serviria per a evitar la poderosa Portugal a semifinals i només haver de jugar-hi a una teòrica final, se l’hauran de jugar davant del combinat georgià la setmana vinent a domicili, a l’Avchala Rugby Stadium de Tiblisi.

Notícies relacionades i més

El combinat estatal ha patit en els primers 30 minuts de partit, sempre a remolc dels suïssos. Però a poc a poc han anat guanyant confiança i pes en el joc, i amb un assaig que ha completat el mateix jugador manresà al minut 38 s’han col·locat per primera vegada per davant al marcador. Calia continuar amb aquesta intensitat, i així ho han fet els homes que dirigeix Pablo Bouza. Ja a la segona meitat, i després d’un ràpid assaig espanyol, Marsinyac ha trencat la línia defensiva suïssa i ha regalat l’assaig a Ignacio Piñeiro. Era el 43-14 i els helvètics estaven tocats i enfonsats, però el combinat estatal no ha afluixat, i penetrant la defensa després de fer bascular l’oval han situat el 53-14 amb el qual s’ha arribat al final.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  2. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  3. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  4. Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres

Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)

Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)

El Barça diu prou amb una carta de set pàgines i demana castigar els àrbitres: «Exigim mesures»

El Barça diu prou amb una carta de set pàgines i demana castigar els àrbitres: «Exigim mesures»

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Núria Picas visita el Carnaval de Solsona com a Mata-ruc d'Honor

Núria Picas visita el Carnaval de Solsona com a Mata-ruc d'Honor

Els dos imputats d’UGT per l’escàndol en les oposicions d’RTVE segueixen en els seus càrrecs sindicals un any i mig després de filtrar l’examen

Els dos imputats d’UGT per l’escàndol en les oposicions d’RTVE segueixen en els seus càrrecs sindicals un any i mig després de filtrar l’examen

La importància de l’escenografia per escollir el guanyador del Benidorm Fest: «Et pot elevar o destrossar una cançó»

La importància de l’escenografia per escollir el guanyador del Benidorm Fest: «Et pot elevar o destrossar una cançó»

Les festes de la nova elit de menys de 30 anys a Barcelona

Les festes de la nova elit de menys de 30 anys a Barcelona

Andreu i els arxius del cas Epstein, una altra prova de foc (¿la definitiva?) per a la monarquia britànica

Andreu i els arxius del cas Epstein, una altra prova de foc (¿la definitiva?) per a la monarquia britànica
Tracking Pixel Contents