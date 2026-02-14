Rugbi
Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)
El jove jugador de l'Stade Toulousain ha brillat a la segona meitat del duel, trencant la línia defensiva de Suïssa i regalant una marca a Ignacio Piñeiro
El jove jugador de rugbi manresà Oriol Marsinyac ha debutat de manera gairebé perfecta amb l’equip absolut estatal en competició oficial. Marsinyac ha jugat cadascun dels vuitanta minuts que s’han disputat al complex Pepe Rojo de Valladolid davant d’una fràgil Suïssa que tot i ser un conjunt clarament inferior, ha posat les coses veritablement difícils al combinat estatal. Un matx que s’ha decidit en els deu primers minuts de la segona meitat, ja que tres assajos consecutius han situat un avantatge a l’electrònic ja inabastable pel combinat helvètic.
Un duel en el qual ha tingut una participació més que destacada Oriol Marsinyac. El jove jugador manresà que milita a l’Stade Toulousain ha disputat tot el partit corresponent a la segona jornada del Campionat d’Europa masculí de rugbi, i que ha servit per a certificar l’accés a les semifinals, com a mínim, com a segon de grup. El primer lloc, que serviria per a evitar la poderosa Portugal a semifinals i només haver de jugar-hi a una teòrica final, se l’hauran de jugar davant del combinat georgià la setmana vinent a domicili, a l’Avchala Rugby Stadium de Tiblisi.
El combinat estatal ha patit en els primers 30 minuts de partit, sempre a remolc dels suïssos. Però a poc a poc han anat guanyant confiança i pes en el joc, i amb un assaig que ha completat el mateix jugador manresà al minut 38 s’han col·locat per primera vegada per davant al marcador. Calia continuar amb aquesta intensitat, i així ho han fet els homes que dirigeix Pablo Bouza. Ja a la segona meitat, i després d’un ràpid assaig espanyol, Marsinyac ha trencat la línia defensiva suïssa i ha regalat l’assaig a Ignacio Piñeiro. Era el 43-14 i els helvètics estaven tocats i enfonsats, però el combinat estatal no ha afluixat, i penetrant la defensa després de fer bascular l’oval han situat el 53-14 amb el qual s’ha arribat al final.
