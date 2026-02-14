Futbol base
Els camps de la Pirinaica i la Balconada acullen tornejos de futbol femení i masculí de base
Aquest dissabte es disputa Carnival Cup Super Girls, amb setze formacions de noies, a la Mion i diumenge, als dos escenaris, torneig masculí de sub-10 a sub-12
Els camps de la Pirinaica i la Balconada de Manresa acullen un cap de setmana de futbol de base, aprofitant el cap de setmana d'aturada de les competicions federades. Dissabte és el dia del femení al recinte de la Mion i el diumenge es reserva per als nois als dos escenaris.
D'aquesta manera, aquest dissabte es juga, des de bon matí, la Carnival Cup 26 Super Girls, amb un total de setze formacions femenines al cap del barri de la Mion-Puigberenguer. D'entre ells, hi ha uns quants equips de les nostres comarques, com la Pirinaica, l'Artés, el Manresa C, l'Òdena, el Cardona, el Gimnàstic de Manresa o el Martorell A. Les semifinals es jugaran a les 18.15 hores i la final, a les set de la tarda.
Diumenge és el dia reservat per als nois als dos camps, el de la Pirinaica i el de la Balconada. Hi haurà catorze formacions al primer i dotze al segon. S'hi disputaran partits de la categoria aleví, de sub-10 i sub-11, al primer dels recintes i també de sub-12 al segon, al de la Balconada. El gruix dels partits seran al matí i les finals, a la tarda.
