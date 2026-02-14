Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Futbol base

Els camps de la Pirinaica i la Balconada acullen tornejos de futbol femení i masculí de base

Aquest dissabte es disputa Carnival Cup Super Girls, amb setze formacions de noies, a la Mion i diumenge, als dos escenaris, torneig masculí de sub-10 a sub-12

La Carnival Cup Super Girls torna aquest dissabte al camp de la Pirinaica

La Carnival Cup Super Girls torna aquest dissabte al camp de la Pirinaica / Eduard Vega

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Els camps de la Pirinaica i la Balconada de Manresa acullen un cap de setmana de futbol de base, aprofitant el cap de setmana d'aturada de les competicions federades. Dissabte és el dia del femení al recinte de la Mion i el diumenge es reserva per als nois als dos escenaris.

D'aquesta manera, aquest dissabte es juga, des de bon matí, la Carnival Cup 26 Super Girls, amb un total de setze formacions femenines al cap del barri de la Mion-Puigberenguer. D'entre ells, hi ha uns quants equips de les nostres comarques, com la Pirinaica, l'Artés, el Manresa C, l'Òdena, el Cardona, el Gimnàstic de Manresa o el Martorell A. Les semifinals es jugaran a les 18.15 hores i la final, a les set de la tarda.

Notícies relacionades

Diumenge és el dia reservat per als nois als dos camps, el de la Pirinaica i el de la Balconada. Hi haurà catorze formacions al primer i dotze al segon. S'hi disputaran partits de la categoria aleví, de sub-10 i sub-11, al primer dels recintes i també de sub-12 al segon, al de la Balconada. El gruix dels partits seran al matí i les finals, a la tarda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  2. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  3. Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
  4. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  5. A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
  6. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  7. Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa
  8. Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència

Els camps de la Pirinaica i la Balconada acullen tornejos de futbol femení i masculí de base

Els camps de la Pirinaica i la Balconada acullen tornejos de futbol femení i masculí de base

El servei de l'RL4 es reprèn totalment en tren després d'unes primeres hores amb una incidència per causes operatives

El servei de l'RL4 es reprèn totalment en tren després d'unes primeres hores amb una incidència per causes operatives

Alerta per fort vent als extrems del país i al Pirineu: s'envien avisos a quatre comarques de la Catalunya central

Alerta per fort vent als extrems del país i al Pirineu: s'envien avisos a quatre comarques de la Catalunya central

L’Observatori de Recerca del Parc Natural de l’Alt Pirineu, model de gestió científica i sostenible

L’Observatori de Recerca del Parc Natural de l’Alt Pirineu, model de gestió científica i sostenible

Chanel Terrero estrena cançó abans del seu retorn al Benidorm Fest

Chanel Terrero estrena cançó abans del seu retorn al Benidorm Fest

Josep Masalles, caçador d'eclipsis: "Sempre tinc un pla A, B i C per si la meteorologia obliga a moure’s"

Josep Masalles, caçador d'eclipsis: "Sempre tinc un pla A, B i C per si la meteorologia obliga a moure’s"

Josep Tomàs Salàs, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya: "Els denunciants de corrupció no estan prou protegits"

Josep Tomàs Salàs, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya: "Els denunciants de corrupció no estan prou protegits"

Solsona i Cardona reactiven el Punt Empresa amb una seixantena de professionals

Solsona i Cardona reactiven el Punt Empresa amb una seixantena de professionals
Tracking Pixel Contents