Futbol | Divisió d'Honor juvenil
El Gimnàstic de Manresa cau a Mallorca en una veritable lluita contra els elements (1-0)
Els jugadors que dirigeix Òscar Segura han vist incrèduls com el col·legiat els anul·lava un gol olímpic i poc després han encaixat el definitiu
El Gimnàstic de Manresa ha hagut de lluitar contra tots els elements en la seva visita a l’illa de Mallorca. Els joves jugadors de l’equip manresà que entrena Òscar Segura han dominat gran part del duel que els enfrontava aquesta tarda al CD Constància, però una decisió arbitral dubtosa i un gol encaixat poc després els han impedit tornar de les Balears amb, com a mínim, un punt a la maleta.
La primera mitja hora de joc ha estat disputada, amb tots dos conjunts arriscant poc i sense trepitjar àrea rival. En la primera ocasió clara per al conjunt manresà Achraf Hablili ha provat sort amb una potent rematada que ha fet lluir Jordi Mir sota pals. En el córner resultant ha arribat la polèmica.
Pol Rico ha alçat una pilota que s’ha enverinat i que ha sorprès el porter local, convertint un gol olímpic que havia deixat bocabadat a tothom. Una acció que el col·legiat del partit ha decidit anul·lar en considerar que Joel Alsina havia intervingut a la jugada, i que havia bloquejat Mir, davant la incredulitat de la banqueta manresana.
Tot just tres minuts després, els locals han fet bo un mal rebuig de la defensa del Gimnàstic, i Ndir Gueye ha afusellat Oriol Dalmau des de l’àrea petita, que no hi ha pogut fer res. A partir d’aleshores l’equip manresà ha tingut més ocasions, però primer les ratxes de vent i després les intervencions sota pals dels defensors i les pèrdues de temps han matat el partit.
