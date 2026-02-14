Atletisme
La manresana Mònica Clemente estableix un nou rècord català absolut en salt de perxa
La saltadora del València Club Atlètic ha aconseguit batre la seva anterior millor marca, que ningú no havia superat des de l'any 2018
La saltadora de perxa manresana Mònica Clemente ha batut aquesta tarda, als estatals de short track per equips que es disputen a València, el rècord de Catalunya absolut de salt de perxa. Clemente ha saltat 4,46 metres, un centímetre més amunt dels 4,45 que ella mateixa havia aconseguit a Getafe i que no se superaven des de l’any 2018. A més, amb aquest resultat, la saltadora manresana ha establert una nova millor marca al campionat, superant els 4,42 que Andrea San José havia registrat a Barcelona el 2021.
Els 4,46 metres en què ha situat el llistó en aquesta ocasió han estat una distància substancialment més important que la resta de rivals de la competició, que tot just han superat els quatre metres. De fet, Ane Castillo, de l’Atlético San Sebastian, s’ha penjat el bronze amb un registre de 4,00 metres, mentre que la plata ha estat per Naiara Pérez, del Playas de Castellón, que s’ha alçat fins als 4,10 metres.
Clemente no havia completat el seu primer intent amb el llistó als 4,20 metres, però, en canvi, sí que ho ha fet als 4,46 metres. Després d’assolir la marca, la saltadora manresana ha provat de superar el rècord estatal, en mans de Naroa Agirre des del 2007 a Sevilla. Però el cansament acumulat no li han permès superar els 4,57, i que ha intentat fins a tres ocasions.
