Futbol base | XII Torneig Ciutat de Berga

El Barça guanya el Vic Riuprimer i s’emporta la dotzena edició del Torneig Ciutat de Berga

Els blaugrana s’han imposat als amfitrions a vuitens, ha derrotat el Girona a penals a quarts i ha superat el Badalona a semifinals

Els blaugrana van vèncer a la final per 1-0

Els blaugrana van vèncer a la final per 1-0 / Mireia Arso

Marc Llohis

Manresa

El FC Barcelona ha estat l'equip que s’ha alçat vencedor de la dotzena edició del Torneig Ciutat de Berga. L’equip blaugrana ha segellat una bona fase de grups en què ha superat quatre equips de gran nivell: el CE l’Hospitalet, el Girona i el Vic Riuprimer. Curiosament, els blaugrana s’han hagut d’enfrontar altra vegada amb els dos darrers a la fase final, a quarts amb el Girona i a la final amb els vigatans. A la segona fase, han recorregut als penals en totes dues ocasions

Els culers han derrotat a vuitens al CE Berga per un contundent 0-7 que exemplificava a l’electrònic el salt de Primera Divisió a Preferent. No han tingut tantes facilitats a la ronda de quarts, en què el Girona els ha forçat a requerir una tanda de penals per a continuar avançant. Ja amb la por al cos, el filial blaugrana s’ha volgut reivindicar a la primera de les semifinals, i ha derrotat per 5-0 el CF Badalona. El seu rival a la final ha estat el Vic Riuprimer, a qui han derrotat per un solitari 1-0.

Els de la capital d’Osona han estat clarament la sorpresa d’una fase final que en la majoria de casos ha estat molt igualada. A vuitens, els vigatans han sorprès tot un primer de grup com el FC Andorra en un partit molt lluitat que han acabat amb 0-1. Els de la plana de Vic també han demostrat la seva habilitat per imposar-se en tandes de penals, amb la qual han derrotat un CE l’Hospitalet que els havia vençut a la fase de grups. A les semifinals, i conscients que no tenien res a perdre, i tot a guanyar, s’han imposat, de nou als penals, a tot un filial de Primera Divisió com la UD Las Palmas, amb qui havien empatat a 1 en el temps reglamentari.

Quant als equips de la Catalunya central, ja ha quedat esmentat que el CE Berga va caure a vuitens contra el Barça, però no va ser l’únic a quedar eliminat a la primera fase. El FC Joanenc ha passat com a segon a la fase de grups, però ha quedat emparellat amb un Girona que havia estat tercer al grup de la mort, i que el va derrotar per 1-3. Qui més lluny ha arribat ha estat el CF Igualada, que ha golejat 4-0 l’UD Montecarlo a vuitens. Però els anoiencs s’han creuat amb el Badalona a quarts, amb qui han perdut per 1-2.

