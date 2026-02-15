Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lliga Femenina

El Cadí la Seu topa amb l'Spar Girona i amb Coulibaly i s’acosta de nou al descens (88-64)

La maliana anota 30 punts per al líder i el triomf de l’Araski comprimeix la permanència i posa en perill les urgellenques

Les imatges del derbi: Spar Girona - Cadí la Seu

Veure Galeria

Les imatges del derbi: Spar Girona - Cadí la Seu / David Aparicio

Regió7

Manresa

El Cadí la Seu ha caigut aquest diumenge de manera previsible a la pista del líder de la Lliga Femenina, l’Spar Girona, en un partit que ja ha quedat decantat a la primera meitat i que s'ha acabat de tombar a la represa. La força de la maliana Mariam Coulibaly, autora de 30 punts i 36 de valoració, amb tres triples, ha estat un argument massa complicat de refusar per a una formació, la urgellenca, amb carències interiors.

A més, el triomf de l’Araski contra l’IDK Euskotren, el proper rival de les jugadores d’Isaac Fernández, provoca que la lluita per evitar el penúltim lloc es comprimeixi. El descens torna a ser a un triomf i la propera jornada juguen el Gernika i les vitorianes, les dues formacions que marquen el límit.

Per part del Cadí la Seu, el triumvirat format per Raventós, Ridard i Niaré ha fet el que ha pogut, però no ha estat suficient per plantar cara.

SPAR GIRONA: Holm 3, Quevedo 9, Bibby 3, Jocyte 8, Coulibaly 30 -cinc inicial- Guerrero 13, Pendande 8, Badosa, Carter 3, Ainhoa López 9, Ribas 2

CADÍ LA SEU: Gervasini 2, Gonzales 12, Palma 6, Ridard 10, Niare 12 -cinc inicial- Raventós 10, Mata 2, Díaz 4, Morales i Hollingshed 6

ÀRBITRES: Baena, Caamaño i Pinela

PARCIALS: 31-18, 48-32, 70-50, 88-64

