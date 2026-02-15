Eleccions al FC Barcelona
Comença la guerra de les firmes al Barça: els precandidats fan ostentació i aposten per l’exageració
Tot i que per superar el tall es necessiten 2.337 suports, Joan Laporta sol·licita 60.000 butlletes, per les 50.000 de Víctor Font, les 30.000 de Xavier Vilajoana i les 10.000 de Marc Ciria.
El club farà entrega aquest dilluns de les caixes amb els vots a les precandidatures
Francisco Cabezas
En la política, com en la vida, l’exageració mou muntanyes i agita sensibilitats. El Futbol Club Barcelona, immers ja de ple en el procés electoral que servirà per votar l’elecció del president el 15 de març, va començar aquest diumenge a atendre aquestes precandidatures que aspiren a la poltrona. Necessiten cada una 2.337 recolzaments firmats per part de socis amb dret a vot. Però els precandidats, cada un seguint amb la seva estratègia i com acostuma a ser habitual, aposten per mostrar múscul sol·licitant un altíssim nombre de paperetes (sense que importi massa, és clar, que a partir de 4.674, que són les que el club ofereix de manera gratuïta, calgui pagar-les).
Joan Laporta ni es va acostar aquest diumenge a les oficines a fer la sol·licitud ni ho farà aquest dilluns. No necessita lluir-se i, durant la campanya, només ho farà quan sigui necessari. Segons fonts de la seva precandidatura, en té prou amb enviar un correu electrònic sol·licitant 60.000 paperetes, que és la mateixa xifra que va demanar en les eleccions del 2021. Llavors, d’aquestes 60.000 en va presentar 10.272 i li'n van validar 9.625. Xifres que ja feien presagiar llavors la seva victòria.
Laporta, preparat per reprendre el comandament i així arribar als 17 anys al capdavant del club, pot permetre’s exercir d’observador privilegiat. Mentrestant, Rafa Yuste, com a president interí i en el càrrec fins que el nou president prengui possessió el pròxim 1 de juliol, continua amb la mateixa obra de govern. Aquest dissabte, de fet, va sortir a l’escenari mediàtic remetent una carta a la Federació Espanyola de Futbol queixant-se pels arbitratges rebuts i reclamant mesures disciplinàries contra els àrbitres.
Víctor Font, que aquesta vegada es presenta a les eleccions al capdavant de la plataforma Nosaltres i que aquests dies s’ha estat queixant de com Laporta continua controlant la maquinària de l’entitat, ha volgut aquesta vegada anar un pas més enllà en reclamar aquest diumenge 50.000 vots (n'eren 42.000 fa cinc anys). Se sent fort Font, però necessita que el soci vegi que pot anar més enllà. En les eleccions del 2021 va presentar 4.713 avals i li van ser validats 4.431. No va ser suficient per inquietar Laporta.
La precandidatura de Xavier Vilajoana, mentrestant, ja va informar dissabte que aquest diumenge acudirien a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista membres del seu equip a demanar 30.000 paperetes. Els que es van acostar a la seu social del club van ser Joan Carles Domènech i Carlos López de la Vieja per procedir amb el tràmit.
Marc Ciria, un altre dels aspirants a la presidència al costat del seu Moviment 42, sí que hi va acudir personalment aquest diumenge a sol·licitar les paperetes. En va demanar 10.000, xifra que al seu equip entenen com a suficient per embarcar-se en aquesta complicada carrera per les firmes que desembocarà el dilluns 2 de març a les nou de la nit, quan es tancarà el termini d’entrega. En les precandidatures esperen recollir les caixes amb les paperetes aquest dilluns a la tarda, entre les 16.00 i les 18.00 hores.
Els precandidats, més enllà dels voluntaris repartits per Catalunya, tenen marcats en vermell els dos partits a jugar pel primer equip masculí al Camp Nou: el 22 de febrer contra el Llevant i l’1 de març contra el Vila-real.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa