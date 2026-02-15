Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Covisa Manresa afronta un duel clau per somiar amb la permanència

El conjunt bagenc permetrà l'entrada sense cost als aficionats al Pujolet perquè ajudin l'equip a superar el CCR Castelldefels

El club permetrà l'entrada gratuïta al Pujolet perquè sigui una olla a pressió / Arxiu/Jordi Biel

Marc Llohis

Manresa

El Covisa Manresa es juga gran part de les seves aspiracions per mantenir la plaça a Segona Divisió B aquesta tarda (18.00 hores) al Pujolet. L’equip que dirigeix Jairo Molero rebrà la visita del CCR Castelldefels, l’equip que ara mateix ocupa la onzena posició a la taula classificatòria i que amb 19 punts pot respirar amb una certa tranquil·litat ja que està a sis de la zona de descens, que marquen els manresans amb 13.

El calendari és capriciós, i el Futsal Lleida, que marca la permanència i es troba a 4 punts del Covisa, serà el proper equip amb qui s’enfrontaran els bagencs. Un duel què resultarà imprescindible afrontar amb bons ànims, i no cal dir que no n’hi hauria millors que desplaçar-se a la capital del Segrià després d’una victòria a casa i amb la possibilitat d’abandonar, encara que fos per una jornada, alguna de les places que marquen la zona de descens.

Molero continua sense poder comptar amb Mujal, Santa, Asis, Aarón, i la participació d’Ambròs dependrà del que considerin els serveis mèdics a última hora. En canvi, forçarà Jordi Sánchez i està previst que debutin Bermusell, Piquer i Uri, així com que tinguin minuts els juvenils Morros i Cañal.

