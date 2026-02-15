El Covisa Manresa afronta un duel clau per somiar amb la permanència
El conjunt bagenc permetrà l'entrada sense cost als aficionats al Pujolet perquè ajudin l'equip a superar el CCR Castelldefels
El Covisa Manresa es juga gran part de les seves aspiracions per mantenir la plaça a Segona Divisió B aquesta tarda (18.00 hores) al Pujolet. L’equip que dirigeix Jairo Molero rebrà la visita del CCR Castelldefels, l’equip que ara mateix ocupa la onzena posició a la taula classificatòria i que amb 19 punts pot respirar amb una certa tranquil·litat ja que està a sis de la zona de descens, que marquen els manresans amb 13.
El calendari és capriciós, i el Futsal Lleida, que marca la permanència i es troba a 4 punts del Covisa, serà el proper equip amb qui s’enfrontaran els bagencs. Un duel què resultarà imprescindible afrontar amb bons ànims, i no cal dir que no n’hi hauria millors que desplaçar-se a la capital del Segrià després d’una victòria a casa i amb la possibilitat d’abandonar, encara que fos per una jornada, alguna de les places que marquen la zona de descens.
Molero continua sense poder comptar amb Mujal, Santa, Asis, Aarón, i la participació d’Ambròs dependrà del que considerin els serveis mèdics a última hora. En canvi, forçarà Jordi Sánchez i està previst que debutin Bermusell, Piquer i Uri, així com que tinguin minuts els juvenils Morros i Cañal.
