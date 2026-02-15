Futbol sala
El Covisa Manresa goleja el Castelldefels i s’acosta a la permanència (5-0)
Les derrotes del Lleida i el Sant Quirze situen els bagencs a només tres punts de la salvació
El Covisa Manresa ha golejat el CCR Castelldefels per 5 a 0 al Pujolet i ha escalat posicions a la classificació del grup 3 de la Segona Divisió B. Les derrotes del Lleida i el Sant Quirze situen els bagencs a tres punts de la salvació.
El conjunt dirigit per Jairo Molero no volia deixar escapar per res del món l’oportunitat d’apropar-se de manera significativa a les posicions de permanència abans d’enfrontar les jornades decisives amb el Lleida, el Bisontes i el Montesion, tots ells de la part baixa de la taula.
Els bagencs han sortit decidits i s’han posat per davant ben d’hora amb un golàs d’Héctor a boca de canó que ha tocat el travesser abans d’entrar. Abans d’això, que ha succeït al cinquè minut de joc, els manresans ja havien tingut cinc ocasions molt clares per avançar-se.
Amb el marcador a favor, els manresans no han fet cap pas enrere i han tingut noves ocasions per ampliar l’avantatge. Mentrestant, el porter Cella gairebé no ha patit i ha estat més pendent de donar instruccions als seus companys en les diferents situacions d’atac i defensa i d’animar-los a continuar provant-ho que no pas de refusar les opcions visitants, que encara eren massa lluny de la porteria bagenca.
L’únic que li ha faltat al Covisa ha estat més punteria de cara a porteria. Si bé és cert que han acabat la primera part amb victòria per 3 a 0 —gols de Roger Bermusell, l’últim fitxatge de l’hivern, i d’Héctor—, un avantatge considerable, el cas és que podria haver marxat al descans amb una golejada esfereïdora. En la resta de demarcacions, ha estat força bé. Ha dominat la pilota amb contundència i l’èxit en la pressió alta li ha estalviat alguns ensurts en defensa i ha mantingut els visitants lluny de l’àrea pròpia.
Una altra bona notícia ha estat la continuïtat de la bona dinàmica del juvenil Morros amb el primer equip. En el bon grapat de minuts que ha disputat, ha xutat una vegada al pal i ha estat de gran ajuda en la circulació de la pilota. I, de fet, una de les ocasions més clares del Covisa ha passat per una descàrrega de cara per Lozano que ha deixat aquest tot sol davant Max Pons. El porter ha refusat miraculosament a córner.
La dinàmica ha canviat totalment només començar la segona meitat. Héctor ha vist la targeta vermella per una entrada temerària sobre Òscar Agustí i ha deixat el Covisa amb un home menys. Ho ha aprofitat el Castelldefels, que s’ha estirat i ha tancat els bagencs a l’àrea pròpia. Les aturades de Cella, però, han mantingut els tres gols d’avantatge fins que els manresans han recuperat el cinquè home, que no el control.
Bagencs i baixllobregatins s’han enfrontat en un duel de descontrol i transicions ràpides constants que s’ha acabat quan els visitants han fet sortir el porter jugador quan faltaven deu minuts. Llavors, els visitants han tornat a atacar amb superioritat i han tornat a obligar el Covisa a replegar-se a l’àrea pròpia mentre ells combinaven al seu voltant i esperaven obrir algun forat per provar la rematada.
Amb aquestes, David Lozano ha recuperat a camp propi i, sense pensar-s’ho dues vegades, ha xutat des de l’àrea pròpia a porteria buida. L’intent ha suposat el quart gol. Abans d’acabar, Ambrós ha sentenciat amb el cinquè.
