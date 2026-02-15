Atletisme
La kenyana Chemnung guanya i bat el rècord femení de la Mitja Marató de Barcelona
L’etíop Hagos Gebrhiwet va vèncer en categoria masculina tot i que no va aconseguir tornar a baixar dels 58 minuts (58:04)
DIRECTE | Mitja Marató Barcelona 2026, avui en directe: hora, recorregut, afectacions al tràfic i carrers tallats
Jordi Grífol
Embotit en un anorac, un nen esprintava amb tota l’ànima per intentar emular, durant uns metres, Hagos Gebrhiwet, que amb la seva poderosa zancada va decidir avançar-se en solitari abans de superar els primers cinc quilòmetres de la Mitja Marató de Barcelona 2026. Somiava l’etíop amb superar el rècord impossible de Jacob Kiplimo (56:42), no homologat finalment per la World Athletics a causa del rebuf que hauria rebut del cotxe de carrera. I semblava desafiar-lo a ell i al rècordman oficial Kejelcha (57:30), tot i que l’últim tram per l’Avinguda Litoral el va acabar distanciant, creuant finalment la línia de meta en 58:04 minuts. Eufòrica hi havia la kenyana Loice Chemnung , amb el dorsal posterior gairebé desenganxat, capaç de vèncer i de batre el rècord femení del circuit amb una marca d’1:04:01, gairebé dos minuts menys que la seva anterior marca personal.
No s’esperava Chemnung aconseguir el rècord de la prova, va confessar després de la carrera en l’edició més multitudinària de la prova popular barcelonina amb fins a 36.000 corredors. La kenyana, que va ser quarta en la marató de Chicago i és la vigent campiona nacional de 10 quilòmetres, va liderar des del principi i amb el pas dels quilòmetres es va anar allunyant dels seus rivals, la nord-americana Weini Kelati (1:06:03), que va aconseguir el rècord del seu país, i l’etíop Diniya Abaraya (1:06:28), que van completar el podi. Chemnung succeeix així el seu compatriota Joyciline Jepkosgei (1:04.13) com a plusmarquista de la Mitja, arribant a estar 28 segons per sota de la marca de Jepkosgei.
Gebrhiwet en solitari
Abans del pas pels cinc quilòmetres, Gebrhiwet no va dubtar a deixar enrere la llebre abans del pas pels cinc quilòmetres, incapaç aquesta de seguir el ritme que li exigia l’etíop, un dels quatre atletes capaços de córrer una mitja marató en menys de 58 minuts; el va córrer en 57m i 41s en la mitja marató de València del 2023. A la seva estela s’anava allunyant el sudanès nacionalitzat suís Dominic Lobalu, el qual tenia com a objectiu batre el rècord europeu de la distància, que ostenta Andreas Almgren (58m 41s), i que finalment va creuar la línia de meta en 59:25 minuts, en segona posició.
L’etíop va completar els primers 10 quilòmetres en 27:19 minuts, a 2:43 el quilòmetre, un ritme fins i tot dos segons per sota del rècord mundial, molt més llunyà aquesta vegada el cotxe de carrera. Aquest ritme va acabar per ser insostenible en la segona meitat de la prova, allunyant-se progressivament dels rècords a mesura que avançava pel circuit. Va superar els 15 quilòmetres en 41 minuts, ja a uns 50 segons del temps de Kiplimo, i després del pas per l’Hotel Arts i dels últims girs del circuit, de només 25 corbes, va acabar completant la prova lleugerament per sobre dels 58 segons. El francès Emmanuel Roudolff (59:35) va completar el podi.
Rècord de participació femenina
Més enllà de l’elit, la Mitja Marató de Barcelona del 2026 va aconseguir la seva xifra de participació més alta amb 36.000 corredors, 4.000 més que en l’edició de l’any passat i incrementant el nombre d’inscrits per quart any consecutius. La participació femenina i de joves també puja any rere any. Més de 14.000 dones van córrer els 21,0975 metres pels carrers de Barcelona, el 40% del total; i el 35% de tots els inscrits eren menors de 35 anys. La presència de corredors internacionals també va ser d’un 40%, procedents de fins a 93 països.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa