Bàsquet/Super Copa Femenina i Masculina/Copa Catalunya Femenina
L’ASFE perd un duel vital en la lluita pel descens (39-45)
El CN Terrassa es va mostrar més clarivident en un partit de baixa anotació en què les bagenques van acusar més els nervis i la pressió
El CB Igualada es fa fort a casa apallissant el CEEB Tordera (75-43), un adversari de la zona mitjana
El CB Artés deixa enrere l’última derrota amb un sever correctiu al CB Salt (49-72)
El Petropintó ASFE es va complicar la vida aquest passat dissabte després de patir una ajustada derrota davant un rival directe (39-45) en la lluita per eludir les places que aboquen al descens de categoria. El CN Terrassa va ser més sòlid i clarivident en un duel marcat per la baixa anotació i els nervis evidents que comporten aquesta mena de compromisos.
En aquest context, les bagenques van entrar millor, competint relativament bé en els primers estadis del partit. Llavors, les vallesanes van proposar una defensa zonal que va col·lapsar les jugadores dirigides per Sergi Hormigo. El Terrassa va assumir la iniciativa en el marcador i ja no va deixar que les locals se situessin per davant.
En el segon acte, les foranes van seguir estirant la diferència fins al 20-29 (min. 25). Aleshores, una sèrie d’ajustaments defensius va permetre a l’ASFE retallar la diferència fins a la mínima expressió abans d’afrontar el darrer quart.
Malauradament, les santfruitosenques van ser incapaces de col·locar-se per davant; van empatar (32-32, min. 35), però el control dels últims instants va ser millor en el bàndol visitant, que va sumar la quarta victòria del curs i deixa l’ASFE al pou amb tres triomfs.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 12, Salas 2, M.López 2, Colldeforn 1, Momotiuk 9 -cinc inicial- Morros 4, A.López 3, Clarà 3, Rodríguez, Franch 3, Albàs, Martínez
CLUB NATACIÓ TERRASSA: Bastos 17, Querol, Garcia, Álvarez 9, Playa 6 -cinc inicial- Lozano, Andrés 5, Sánchez, Romero 2, Edo 2, Solano 4
ÀRBITRES: Audi i Fernández
PARCIALS: 11-6, 18-21, 30-31, 39-45
El CB Igualada es fa fort a casa apallissant un adversari de la zona mitjana
El CB Igualada va etzibar una pallissa contundent al CEEB Tordera (75-43) en el partit corresponent a la divuitena jornada de Super Copa Femenina. El quadre anoienc va ser molt superior des que la pilota va començar a rodar pel parquet i aviat van tenir el partit dat i beneït. El bon joc que va practicar la formació de Joan Albert Cuadrat es va deixar veure també en defensa, abocant les adversàries en una sequera de catorze minuts que va ser determinant. A la represa, les anoienques no van donar marge a la reacció visitant mantenint la mateixa concentració que els primers vint minuts. Aquesta circumstància va propiciar que la diferència s’enfilés per sobre dels trenta punts en el darrer parcial. Col·lectivament, cal destacar que totes les jugadores van aportar en la faceta ofensiva, amb quatre d’elles per sobre del doble dígit. A més, el duel va veure el debut de Maria Graells al primer equip, segellant un partit rodó.
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Enrich 6, Soler 3, Tajahuerce 2, Puente 13, Roqué 12 -cinc inicial- Blanco 12, Compte 14, Graells 4, Nieto 9
CEEB TORDERA: Soria 16, Serra 7, Juvanteny 10, Morales 4, Espígol -cinc inicial- Ndiaye 2, Rivas 2, Guillamat 2, Bonilla, Sesma
ÀRBITRES: Riera i Fernández
PARCIALS: 23-11, 36-16, 54-27, 75-43
L'Artés etziba un correctiu al Salt
El CB Artés es va refer de la derrota de la passada jornada a casa contra el JAC Sants amb un sever correctiu al Ramon Soler CB Salt a domicili (49-72). Els bagencs van marcar la diferència a partir d’un segon període en què ja van ser molt superiors i totalment inabastables per als seus adversaris. Ferran i Eduard Mas van ser els jugadors més destacats del partit. Tots dos amb uns registres anotadors per sobre dels deu punts.
La clau per al conjunt d’Oriol Sensat va ser la recuperació d’un treball sòlid i consistent a través de la humilitat que requereix jugar davant qualsevol adversari. Gràcies a aquest factor determinant, els bagencs van practicar el basquetbol que millor saben fer: una defensa dura per córrer en transició i trobar tirs alliberats. A més, l’encert va acompanyar els bagencs al llarg de la confrontació, fet que va propiciar el distanciament en el marcador.
En el segon acte, els artesencs no van abaixar el llistó, evitant les desconnexions pròpies de partits amb marges tan amplis. Així, la gestió en els darrers compassos ha estat molt intel·ligent, mantenint les tasques defensives a ple rendiment per evitar cap sorpresa. Finalment, l’Artés ha deixat els gironins per sota dels 50 punts.
Fitxa tècnica
RAMON SOLER CB SALT: Artiz 2, Romans 9, Coll 6, Gallart 4, Sánchez 8 -cinc inicial- Masgrau 3, Samuel 3, Riu 4, Jurado, Soler 5, Paisan 3, Krubally 2
CB ARTÉS: Oliinychenko 3, F.Mas 18, Sakai 5, Guitart 6, E.Mas 10 -cinc inicial- Camprubí 2, Cuñé 8, Soler 2, Roqueta 8, Pujolreu 7, Portella 3, Orrit
ÀRBITRES: López i Perdiguer
PARCIALS: 15-21, 28-46, 40-60, 49-72
