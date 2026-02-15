El Centre d'Esports Manresa assalta Lleida i segueix colíder del grup (0-2)
Dos gols consecutius a l’equador de la segona meitat estaborneixen l’equip de la Terra Ferma i permeten al conjunt bagenc mantenir el ritme del Badalona
El Manresa va aconseguir tres punts molt importants a la casa del Lleida en un partit dominat pels bagencs, però que no van poder resoldre fins a l’equador de la segona meitat, amb dos gols pràcticament consecutius, de Moha Ezzarfani i David Momoh. Els visitants aconsegueixen mantenir-se colíders del grup, conjuntament amb el Badalona, mentre que deixen enrere el Cornellà i consoliden la seva posició en les places de promoció d’ascens.
L’històric Camp d’Esports, que havia rebut, fa anys, partits de primera divisió, era la seu d’un enfrontament de realitats diametralment oposades. Els bagencs buscaven una victòria que els refermés en el coliderat, mentre que el club del Segrià, un històric en hores baixes, buscava sumar i sortir de la zona de descens a Lliga Elit. L'equip manresà va comptar amb el suport d'una trentena d'aficionats que van viatjar a Ponent amb un bus organitzat pel club bagenc.
L’inici del partit va ser sense cap dominador clar, amb els dos equips disputant diversos duels al mig del camp i alguna aproximació que no aconseguien trobar porteria. Jorge Revert enviava fora un llançament als cinc minuts de partit i Matheus Teixeira responia amb una rematada que no aconseguia entrar a porteria.
A mesura que passaven els minuts, però, el conjunt manresà anava guanyant terreny, s’enduia els duels i dominava l’enfrontament. El partit s’escalfava i Bamta i Sempé s’enduien una groga cadascú després d’una enganxada. Tot i això, cap dels dos equips arribava amb perill a la porteria rival. L’última ocasió de la primera part va ser per l’equip dels del Segrià, en un llançament de falta que va rebutjar la defensa manresana.
L’inici de la segona meitat va tenir un guió molt similar a la primera, amb els manresans dominant sense que cap dels dos equips aconseguís tenir ocasions de perill. Tampoc hi ajudava, ni a un equip ni a l’altre, el fort vent que bufava a la capital del Segrià ni el pobre estat de la gespa natural del Camp d’Esports.
Els manresans, però, seguien atacant i dominant, i van acabar tenint el premi a la insistència. Passada l’hora de joc, Moha Ezzarfani es trobava la pilota al límit de l’àrea i disparava un gran xut amb efecte que es colava per l’escaire de la porteria de Satoca i avançava l’equip visitant. El gol va esperonar als visitants i va deixar tocats als lleidatans, que no van saber trobar respostes. Al cap de poques jugades, els manresans feien lluir el porter local. Al minut 71, David Momoh, que feia pocs minuts que havia entrat al camp, aconseguia culminar una bona jugada d’Aleix Díaz i feia el segon gol de l’enfrontament.
Els manresans estaven pletòrics i seguien atacant per ampliar les distàncies al marcador davant un equip local estabornit. Els manresans van dominar els minuts finals, tot i alguna ocasió tímida dels lleidatans que tampoc va aconseguir perforar la porteria d’Oscar Pulido. Al temps de descompte, Sergi Trullàs va fer entrar els juvenils Marc Pont i Marc Escudero, que van fer el seu debut.
LLEIDA CF: Satoca; Hallebeek, García (Guedes 70’), Martí (Puig 76’), Sempé; Rusiñol (Magno 70’), Viladegut, Vicente, Litwin; Revert (Russo 56’) i Fofana (Alegre 56’).
CE MANRESA: Pulido; Vera (Buenavida 76’), Teixeira, Munells, Iglesias (Matovu 76’); Díaz (Escudero 89’), Portero, El Amerani, Olmedo; Bande (Momoh 57’) i Ezzarfani (Pont 89’).
ÀRBITRE: Adrià Vicente (Vallès Occidental), auxiliat per Arnau Pardo i Pau Roche. Va amonestar els locals Fofana, García i Sempé i els visiants Bande i Momoh.
GOLS: 0-1 Ezzarfani min 64, 0-2 Momoh min 70.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa