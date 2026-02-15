Bàsquet/Lliga Femenina 2, grup B
El Manresa CBF remunta al Lleida i suma la vuitena victòria (62-57)
La formació entrenada per Marc Rovirosa firma una actuació de menys a més
Desirée Zafra destaca amb 13 punts, 11 rebots i 3 assistències
El Manresa CBF va obtenir la vuitena victòria de l’exercici a la Lliga Femenina Endesa 2 després de superar, amb remuntada inclosa en la segona meitat, el Robles Lleida (62-57) al Nou Congost. Desiréé Zafra va signar 25 crèdits de valoració, essent la jugadora més destacada, pels seus 13 punts, 11 rebots i 3 assistències.
L’equip dirigit per Marc Rovirosa va sortir al terreny de joc amb menys energia que les oponents, acusant, segurament, la falta de ritme pel duel ajornat contra el Cortegada. Sortosament per als seus interessos, a mesura que passaven els minuts es refeien, sobretot en la parcel·la ofensiva, donat que la renda al descans era lleugerament superior que en el primer període tot i estar més bé en atac.
Però a la represa la tendència va a començar a virar a favor del conjunt bagenc. El seu encert en augment va permetre que comprimissin el marcador fins als quatre punts de diferència abans d’afrontar la batalla dels últims deu minuts. Aleshores, en el darrer tram, el Manresa CBF va consumar l’anhelada remuntada aprofitant la tendència positiva a la qual es van aferrar.
La pròxima jornada, aquest dissabte a 2/4 de 8 del vespre, al feu del CB Arxil, es propicia per seguir sumant.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ribera 6, Ortas 6, Sall 2, Teixidó 7, Zafra 13 -cinc inicial- Morros, Beltran 1, Almasque 5, Garcia 17, Segués 2, Gener 3
ROBLES LLEIDA: Cerqueda 3, Rexach 14, Gil 4, C. Fernández 12, Biczo 15 -cinc inicial- Mertz, Salas, A.Fernández 4, Tribo 3, Conca 2, Farré, Castellana
ÀRBITRES: Espelt i Dimitrov
PARCIALS: 7-14, 23-31, 42-46, 62-57
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa