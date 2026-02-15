Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Femenina 2, grup B

El Manresa CBF remunta al Lleida i suma la vuitena victòria (62-57)

La formació entrenada per Marc Rovirosa firma una actuació de menys a més

Desirée Zafra destaca amb 13 punts, 11 rebots i 3 assistències

Desirée Zafra finalitza una penetració en un partit del Manresa CBF

Desirée Zafra finalitza una penetració en un partit del Manresa CBF / Arxiu/Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF va obtenir la vuitena victòria de l’exercici a la Lliga Femenina Endesa 2 després de superar, amb remuntada inclosa en la segona meitat, el Robles Lleida (62-57) al Nou Congost. Desiréé Zafra va signar 25 crèdits de valoració, essent la jugadora més destacada, pels seus 13 punts, 11 rebots i 3 assistències.

L’equip dirigit per Marc Rovirosa va sortir al terreny de joc amb menys energia que les oponents, acusant, segurament, la falta de ritme pel duel ajornat contra el Cortegada. Sortosament per als seus interessos, a mesura que passaven els minuts es refeien, sobretot en la parcel·la ofensiva, donat que la renda al descans era lleugerament superior que en el primer període tot i estar més bé en atac.

Però a la represa la tendència va a començar a virar a favor del conjunt bagenc. El seu encert en augment va permetre que comprimissin el marcador fins als quatre punts de diferència abans d’afrontar la batalla dels últims deu minuts. Aleshores, en el darrer tram, el Manresa CBF va consumar l’anhelada remuntada aprofitant la tendència positiva a la qual es van aferrar.

La pròxima jornada, aquest dissabte a 2/4 de 8 del vespre, al feu del CB Arxil, es propicia per seguir sumant.

Fitxa tècnica

MANRESA CBF: Ribera 6, Ortas 6, Sall 2, Teixidó 7, Zafra 13 -cinc inicial- Morros, Beltran 1, Almasque 5, Garcia 17, Segués 2, Gener 3

ROBLES LLEIDA: Cerqueda 3, Rexach 14, Gil 4, C. Fernández 12, Biczo 15 -cinc inicial- Mertz, Salas, A.Fernández 4, Tribo 3, Conca 2, Farré, Castellana

ÀRBITRES: Espelt i Dimitrov

PARCIALS: 7-14, 23-31, 42-46, 62-57

