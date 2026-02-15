Bàsquet / Tercera FEB, grups C-B i C-A
El Navàs escombra La Muela abans de rebre el líder del grup, el CB Prat (61-100)
Els homes d’Isidre Suau van firmar una primera part brutal amb què van deixar el duel sentenciat
El Monbus-CB Igualada va caure apallissat contra el Pujol Mollerussa (94-63)
Una mala interpretació del partit condemna greument l'Esparreguera (65-84)
El CB Navàs Viscola va escombrar completament de la pista el Frivalca La Muela (61-100) a domicili en el partit corresponent a la divuitena jornada del grup C-B de Tercera FEB. Els homes d’Isidre Suau van firmar una primera part brutal amb què van deixar el duel sentenciat. Alioune Fall va ser el jugador més destacat de la confrontació aportant 13 punts, capturant un total de 15 rebots i tancant el duel amb 24 crèdits de valoració. Marc Bataller, per la seva part, va ser el màxim anotador amb 18 unitats.
Els bagencs ja van trepitjar fort des del començament. Un demolidor parcial de 3-13, amb dos triples de Bataller entremig, va ser la carta de presentació d’una formació que va ser capaç d’atemorir el seu adversari i marcar territori. Zhuravlov i Montagut van agafar el relleu, cosa que va permetre als visitants ampliar la diferència còmodament per sobre del doble dígit.
El segon període semblava que s’iniciava amb una tímida rèplica aragonesa, però els navassencs van continuar passant el corró tant en atac com en defensa. Tant és així que van arribar a la seixantena de punts al descans, pràcticament doblant en el marcador els seus rivals.
En el tercer període, el CB Navàs va reduir les seves prestacions fruit de la distensió d’haver dominat a plaer la primera meitat. Així i tot, van ser capaços d’incrementar la diferència fins a tocar dels trenta punts abans d’afrontar l’últim quart. En aquest període, van tornar a la màxima concentració per esclafar una mica més els rivals i demostrar al TQ-CB Prat, el líder del grup i pròxim equip que visitarà el municipi bagenc, que van de debò. El matx serà dissabte a 2/4 de 8 del vespre.
Fitxa tècnica
FRIVALCA LA MUELA: Vidal 8, Borges 3, Cabañero 7, Ramos 4, Kiris 18 -cinc inicial- Casado, Castello 5, Santolaria, Ullo, Floren 8, Peralta 1, Georgiou 7
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 10, Albà 3, Bataller 18, Zhuravlov 11, Juncadella 13 -cinc inicial- Fall 13, Louassa 6, Saló 2, Monés 11, Ribera, Planell, Montagut 13
ÀRBITRES: De Gregorio i González
PARCIALS: 14-30, 33-61, 49-78, 61-100
L'Igualada cau de pallissa contra el Pujol Mollerussa
El Monbus-CB Igualada va patir una dolorosa derrota contra un dels líders de la competició, el Pujol Mollerussa (94-63). Tocats per les baixes, els anoiencs van acusar la falta d’encert per estar a l’alçada dels seus adversaris. Prova d’això va ser el fulminant 13-0 de sortida que va deixar el partit encarrilat per als de les Terres de Ponent. A la represa, la situació encara es va agreujar més per a la formació de Víctor Belenguer: els visitants van pujar línies defensives i van patir per trobar accions amb avantatge. L’últim quart, de pur tràmit, va servir per donar minuts als jugadors joves i prendre apunts de cara els pròxims compromisos.
Fitxa tècnica
PUJOL MOLLERUSSA: Rios 11, Serrate 21, Dickerson 12, Ibáez 11, Wright 6 -cinc inicial- Riu 5, Vieytes 16, Duch 5, Elvira 4, Ndour, Paradeda, Vinós 3
MONBUS-CB IGUALADA: Sala 7, Benito 3, Baltà 6, Cumelles 17, Quintana 6 -cinc inicial- Bernadí, Enrich 5, Latorre 7, Fons 6, Tejero, Marbà 6, Aliaga
ÀRBITRES: Arias i Aznar
PARCIALS: 21-13, 45-30, 64-42, 94-63
L'Esparreguera encaixa una dura derrota a casa
El Tenea-CB Esparreguera va encaixar l’onzena derrota del curs al grup C-B de Tercera FEB en caure a casa contra el CB Cornellà (65-84). Els homes de Marc Raventós van interpretar malament el matx i es van veure abocats a anar a remolc des dels primers compassos. La diferència en el nivell de joc va ser abismal entre els dos conjunts a la primera meitat, amb els visitants obtenint una renda superior als vint punts que acabaria sent determinant. En el segon acte, l’orgull i el coratge dels del Baix Nord els va permetre lluitar i reduir lleugerament la renda. La desfeta del BC Tecla Sala -que té cinc victòries- contra el Cuarte de Huerva manté l’Esparreguera amb dos triomfs de marge sobre les places que aboquen al descens de categoria.
Fitxa tècnica
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martin 14, Roy, Bardés, Segarra 9, Solé 5 -cinc inicial- Rosado 7, Barquets 12, Almirall 4, Sellarès, Campaña 10, Romeo 3, Esteves-Garcia 1
CB CORNELLÀ: Samake 8, Pérez 28, Martos 5, Morales 14, Di 10 -cinc inicial- Martínez, Fenés, Fernández 5, Rubio 10, Pérez, Ros
ÀRBITRES: Alcañiz i Pinotti
PARCIALS: 13-25, 21-45, 44-65, 65-84
