El Centre del Bages i el Moianès obté 17 medalles al Campionat de Catalunya infantil de judo

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va erigir-se en dominador dels Campionats de Catalunya infantils que s'han fet a les Llars Mundet de Barcelona amb un total de 17 medalles, 8 d'or, 4 de plata i 5 de bronze tant en Primera com en Segona Divisió.
Així, en la Primera, hi va haver cinc títols per a l'Esport7 de Manresa. Van ser per a Joan Montes (-42 kg.), Bruna Rafat (-44), Nina Rafat (-48), Damià Bujor (-60) i Noa Lozano (-63). També van assolir l'or tres representants del Judo Moià. Van ser Txell Fenoy (-36 kg.), Helena Busquets (-52) i Guillem Domingo (-55).
Pel que fa a les segones posicions, les quatre van correspondre a l'Esport7. Van ser per a Lotta Gallego (-40 kg.), Gerard Casasayas (-42), Suri Gundín (-48) i Júlia Herrero (-57). Finalment, en els bronzes, n'hi va haver tres per al Judo Moià, els de Martí Vinyals (-42 kg.), Oriol Corcuera (-42) i Laia Coma (-57) i un per al Judo Ripoll, per a Oriol López (-46 kg). També van participar en aquesta divisió Yuri Bordallo i Lluc Campanario, del Club Judo Moià.
Finalment, en la Segona Divisió, medalla de bronze en més de 66 quilos per a David Basora, del Club Judo Moià i participació per a Eric Fernández, de la mateixa formació.
