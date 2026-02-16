Crisi a l'NBA: la lliga nord-americana es cansa del 'tanking'
Els implicats en la zona baixa es deixen guanyar partits per millorar les seves opcions en el ‘draft’. Com més derrotes, més opcions d’escollir primers
Fermín de la Calle
L’NBA es descompon i una de les raons és el tanking. Què és? Bàsicament és la voluntat de perdre partits dels equips implicats en la zona baixa de la classificació a fi de millorar les seves opcions d’escollir més amunt en el següent draft. Perquè com més perds, més opcions d'escollir primer tens.
Es podria dir que és una postura pragmàtica d’una franquícia que passa per moments difícils o per una que ha plantejat una any de transició i aspira a un jugador del draft que poden convertir en franquícia en la següent dècada. Jugadors com el francès Victor Wembanyama, escollit per uns Spurs que firmaven un bagatge de 34 triomfs i 48 derrotes, o el de LeBron James, que va arribar a uns Cleveland Cavaliers que van traspassar els seus millors jugadors per implantar una cultura de derrota que va deixar el rècord de la franquícia en 17-65 amb l’objectiu clar d’aconseguir el número u del draft per escollir LeBron James. Fet que va passar.
Una política que s’ha generalitzat a l’NBA, on el seu comissionat, Adam Silver, ha advertit que lluitarà per frenar l’expansió del tanking. De fet, aquesta setmana passada l’NBA ha aplicat multes als Utah Jazz i els Indiana Pacers per deixar a la banqueta els seus millors jugadors estant sans, símptomes irrebatibles de tanking, pràctica que s’ha estès aquesta temporada.
L’últim draft en què va llançar una moneda per veure quin dels dos pitjors equips de l’NBA escollia el número 1 del draft va ser allà per 1984. Llavors els Houston Rockets es van deixar anar descaradament perquè aquell any es presentaven al draft Hakeem Olajuwon i Michael Jordan. Els dos es donaven per bons. Però es van colar els Blazers i van cometre l’error històric d’escollir el 2 Sam Bowie, regalant Michael Jordan a Chicago.
Silver es pregunta: "Estem observant un comportament pitjor aquest any que el que hem vist en la memòria recent? Sí, és la meva opinió. Això és el que ha portat a aquestes multes […]. Examinarem més amb deteniment la totalitat de les circumstàncies de la temporada i voldríem que els equips estessin alerta. El que estem fent, el que estem veient ara no està funcionant, no hi ha cap dubte. És hora d’analitzar això des d’una nova perspectiva i veure si aquesta és una forma antiquada de fer-ho".
El comissionat de l’NBA no descarta que entre aquestes mesures que estan estudiant puguin incloure fins i tot retirar eleccions de draft als equips que continuïn actuant en perjudici de la integritat de la competició.
