Gil Membrado acaba quart en el seu debut al Campionat del Món Júnior de Ral·lis
El pilot d'Olost es va quedar a les portes del podi en la prova del Mundial que es va disputar íntegrament sobre ferm nevat a Suècia
El jove pilot de ral·lis d'Olost, Gil Membrado, es va estrenar al volant d'un Rally3 amb una quarta posició al Campionat del Món Júnior de Ral·lis. El jove esportista del Lluçanès va demostrar des dels primers trams que el ferm amb neu densa i alguna placa de gel no l'espanten, i des dels primers trams cronometrats va portar el seu Ford Fiesta Rally3 amb agilitat i precisió per damunt de les pintoresques carreteres del Ral·li de Suècia.
Membrado va sorprendre tothom establint el segon millor temps de la seva categoria en la primera especial del ral·li, que a més se celebrava sota la llum de la lluna. Una bona dinàmica que li va servir per registrar de manera successiva diverses terceres posicions parcials en els trams següents. Tot anava perfecte fins a l'última especial de divendres, en què un petit contratemps en una cruïlla li va fer perdre un temps preciós que li va impedir lluitar en els trams posteriors.
A partir d'aleshores, i sense la pressió d'haver de conduir a la defensiva, Membrado es va centrar en incrementar el seu coneixement del cotxe i una superfície tant característica com la neu, a la qual no està tan acostumat. Uns trams que també li van servir per acabar d'encaixar amb el seu nou copilot, l'asturià Adrián Pérez, amb qui debuten a la cita mundialista: "Ha estat un cap de setmana llarg i difícil, amb canvis constants d'adherència dins del mateix tram. Així i tot, acabo content i, sobretot, molt motivat, desitjant que arribi la propera cita que tenim a l'abril a Croàcia".