Futbol
Manresa també va viure el seu Carnaval de tornejos de base
Els camps de la Pirinaica i de la Balconada van acollir tres competicions sota el paraigua de la Carnival Cup, amb 41 formacions masculines i femenines
Les aturades de la majoria de competicions futbolístiques organitzades per la Federació Catalana de Futbol coincidint amb els dies de Carnaval deriven en tornejos de base per tot el país. Alguns clubs els conceben per assolir prestigi i també ingressos i d’altres tenen lloc per iniciatives gairebé personals. El coordinador de la Pirinaica de Manresa, Rubén Cervilla Hernández és una d’aquestes persones i, amb el suport de personal de la seva entitat i també de la Balconada, ha donat vida a tres competicions sota el paraigua d’un nom comú: la Carnival Cup.
De fet, Cervilla ja era darrere del torneig femení que es va organitzar a la Mion fa tot just dotze mesos. En aquesta ocasió, s’ha volgut anar més enllà. S’ha ampliat el femení i se n’han creat dos de masculins que han acollit 41 formacions entre els dos recintes.
Primer, les jugadores
Així, dissabte es va jugar la Super Girls Carnival Cup, un campionat que va aplegar jugadores de dues categories, l’aleví i la infantil. «Les hem hagudes d’ajuntar perquè cada vegada costa més que hi hagi equips d’una sola d’aquestes categories, i per poder completar-los».
D’aquesta manera, el torneig va aplegar els equips de sis equips de casa nostra: La Pirinaica, el CE Manresa C, l’Artés, l’Òdena, el Cardona i el Gimnàstic de Manresa. Al seu costat, deu conjunts més d’altres comarques: el Can Fatjó C, el Lourdes, el Joan XXIII, el Viladecans, el Women’s, el Seagull, el Castelldefels B, el Can Vidalet, el Can Fatjó D i la Penya Barcelonista Barcino C.
Segons Cervilla, «el campionat va anar millor que l’any passat. Es van ajustar coses i tothom va mostrar la seva satisfacció. La victòria va correspondre al Castelldefels B, que es va imposar a la final al Gimnàstic de Manresa. La tercera posició del podi va correspondre al Viladecans.
L’organitzador explica que «estaria bé repetir-lo i ampliar-lo a final de temporada, quan tot el futbol federat ja s’hagi acabat. De fet, tinc la il·lusió de poder créixer a 24 o a 32 equips, però això suposa molta feina i realment, quan finalitzen els campionats, acabem tots molts cansats».
Dos pel preu d’un
I sense solució de continuïtat, després de les Super Girls, dos tornejos més, ara de categories més baixes, amb la qual cosa es podien mesclar nens i nenes. El camp de la Pirinaica va acollir el torneig que aplegava les formacions sub-10 i sub-11 i el de la Balconada era l’escenari del que jugaven els sub-12, tots dos, també, amb la denominació de Carnival Cup.
Cervilla explica que «he tingut el suport de molta gent de la Balconada per a aquest campionat, començant pel seu president i seguint per d’altres persones com José Manuel Carnevali o Francisco Borrego, a part de gent de la Pirinaica com el coordinador general, Jorge de la Luz». Això sí, demana «més suport institucional per a aquestes competicions a estaments com l’Ajuntament».
A la Mion, es van ajuntar els equips sub-10 i sub-11. Van ser catorze. De casa nostra, la Pirinaica, Les Cots i la Balconada d’onze anys i la mateixa Balconada, el CE Manresa, el Sant Vicenç de Castellet, el Martorell i el Súria de deu anys. A més, en els sub-11 també hi eren el Can Rull, el Viladecavalls, els Veterans Catalunya, l’Olímpic Can Fatjó, el Mercantil i l’Hospitalense.
La victòria va ser per al Mercantil, per davant de Les Cots i dels Veterans. «L’únic problema va ser la diferència d’edat entre els equips. A aquestes edats, un any amunt o avall es nota, però era l’única manera d’arribar al nombre de participants».
Més al sud-est de la ciutat, al camp de la Balconada, es va jugar la competició sub-12, aquesta sí amb jugadors de la mateixa edat. «Va anar molt bé en tots els sentits», afirma Cervilla. En aquesta hi havia la Balconada, el Gimnàstic, la Pirinaica, el Martorell i Les Cots de casa nostra. Completaven el cartell el Mercantil, l’Hospitalense, el Llorençà, el Sabadell Atlètic, el Roureda i l’Olímpic Can Fatjó. Va causar baixa d’última hora el Vilomara.
El triomf va ser per a l’Olímpic Can Fatjó, que va guanyar la final contra la Pirinaica. El tercer lloc del suposat podi va ser per al Llorençà, que va guanyar l’anomenada final de consolació.
La continuïtat dels tornejos de Carnaval de Manresa se suposa que continuaran depenent de la bona voluntat individual i de la implicació de persones dels clubs. És aquesta la que omple de vida els camps en jornades com aquesta, en competència amb la festa, perquè com diu Cervilla «encara queda qui prefereix seguir fent esport».
