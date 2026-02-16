Moeve Fútbol Zone 1x13: LaLiga entra en zona calenta

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest dilluns, Moeve Fútbol Zone emet un nou programa amb el focus posat en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en una edició que combinarà anàlisi, connexions en directe i una entrevista exclusiva des de LaLiga Hypermotion.

Moeve Fútbol Zone

Moeve Fútbol Zone

El programa arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco, abans del repàs de titulars amb Xavi Espinosa, que analitzarà classificació, resultats i calendari a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i LaLiga Hypermotion.

Debat sobre la jornada i mirada al derbi valencià

El bloc central serà una tertúlia de 20 minuts amb els periodistes Albert Blaya i Jaume Naveira, que analitzaran en profunditat la jornada 23 de LaLiga EA Sports i les seves principals claus.

A més, el programa connectarà en directe amb Iván Carsí, periodista de Superdeporte, per analitzar el derbi valencià entre el Levante UD i el Valencia CF, un dels partits més destacats del cap de setmana.

Moeve Fútbol Zone

El programa es podrà veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

Entrevista exclusiva i repàs a Segona Divisió

Un dels moments destacats del programa serà l’entrevista a Alfonso Herrero, capità del Màlaga CF i un dels porters més destacats de LaLiga Hypermotion, que analitzarà la temporada del seu equip i la situació de la categoria.

A més, el programa repassarà la jornada 26 de LaLiga Hypermotion juntament amb els tertulians.

Protagonisme per al futbol femení i el futbol inclusiu

L’actualitat del futbol femení tindrà el seu espai amb Maria Tikas, que analitzarà la jornada 20 de la Liga F Moeve.

A la secció Futbol per a tothom, Claudia Espinosa presentarà una nova història del torneig Liga Genuine Moeve de Cadis, amb Xavi, jugador del RCD Espanyol, com a protagonista.

El pols de l’afició

Abans del tancament, Joaco Soneira portarà un vídeo amb l’actualitat a peu de carrer, les imatges més destacades del cap de setmana i la participació dels lectors de Diari SPORT a les xarxes socials.

El programa s’acomiadarà després d’una edició centrada en l’anàlisi de la jornada, el protagonisme del futbol valencià i la mirada posada en LaLiga Hypermotion.

