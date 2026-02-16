Esport adaptat
Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, bat el seu rècord estatal d'aixecament amb potència
La bagenca assoleix una marca de 116 quilos en la categoria de fins a 86, un més que el que havia aconseguit temporades enrere
L'esportista de Castellbell i el Vilar Montse Alcoba ha aconseguit aquests dies un nou rècord d'Espanya d'aixecament amb potència, l'esport conegut també com a powerlifting, en els campionats estatals que s'han organitzat a les instal·lacions del Club Siderópolis de Madrid.
Alcoba va aixecar 116 quilos en la categoria de fins a 86, una marca que supera els 115 que va aconseguir fa unes temporades. Aquest registre demostra el seu bon estat de forma la temporada següent a tornar a la competició. Amb 44 anys, s'està preparant per arribar bé als propers Jocs Paralímpics de Los Angeles, el 2028, després d'haver aconseguit un diploma olímpic el 2021, en els que es van disputar a Tòquio.
La castellvilarenca, que forma part del Club de Pesas Terrassa, explicava a portal DxT Adaptado que "estic supercontenta amb el rècord. L'anterior era de 115 quilos, però aleshores m'entrenava cinc dies a la setmana i doblava sessions. Ara, la meva realitat és una altra".
A part de diploma olímpic, també havia estat plata en l'europeu de Berck-sur-Mer, a França, el 2018 i al de Tbilissi, el 2022. No es pot dedicar al cent per cent a preparar-se perquè ho ha de combinar amb la seva feina de professora d'educació especial i amb ser mare de dos fills.
En aquesta publicació afirmava que "m'he pres la meva tornada amb calma, però amb la vista posada als Jocs de Los Angeles. Seria el premi a tot un cicle. Fa poc pensava que potser seria un objectiu inabastable perquè em costava recuperar la millor forma. No vull tornar a llavors, vull ser feliç amb el que faig. Si arriben els resultats, perfecte. Si no, no serà un drama".
Alcoba competeix amb la cama esquerra amputada de resultes d'un accident de moto que va derivar en una fractura de peronè i amb la pèrdua de l'extremitat. Practica l'halterofília adaptada des del 2007 com va explicar fa cinc anys en una entrevista a Regió7.
