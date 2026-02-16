Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Esport adaptat

Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, bat el seu rècord estatal d'aixecament amb potència

La bagenca assoleix una marca de 116 quilos en la categoria de fins a 86, un més que el que havia aconseguit temporades enrere

Montse Alcoba, en una imatge d'arxiu en la prèvia dels Jocs de Tòquio

Montse Alcoba, en una imatge d'arxiu en la prèvia dels Jocs de Tòquio / Alex Guerrero Maestre

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'esportista de Castellbell i el Vilar Montse Alcoba ha aconseguit aquests dies un nou rècord d'Espanya d'aixecament amb potència, l'esport conegut també com a powerlifting, en els campionats estatals que s'han organitzat a les instal·lacions del Club Siderópolis de Madrid.

Alcoba va aixecar 116 quilos en la categoria de fins a 86, una marca que supera els 115 que va aconseguir fa unes temporades. Aquest registre demostra el seu bon estat de forma la temporada següent a tornar a la competició. Amb 44 anys, s'està preparant per arribar bé als propers Jocs Paralímpics de Los Angeles, el 2028, després d'haver aconseguit un diploma olímpic el 2021, en els que es van disputar a Tòquio.

La castellvilarenca, que forma part del Club de Pesas Terrassa, explicava a portal DxT Adaptado que "estic supercontenta amb el rècord. L'anterior era de 115 quilos, però aleshores m'entrenava cinc dies a la setmana i doblava sessions. Ara, la meva realitat és una altra".

Montse Alcoba, aixecant el pes durant una competició

Montse Alcoba, aixecant el pes durant una competició / esportadaptat.cat

A part de diploma olímpic, també havia estat plata en l'europeu de Berck-sur-Mer, a França, el 2018 i al de Tbilissi, el 2022. No es pot dedicar al cent per cent a preparar-se perquè ho ha de combinar amb la seva feina de professora d'educació especial i amb ser mare de dos fills.

En aquesta publicació afirmava que "m'he pres la meva tornada amb calma, però amb la vista posada als Jocs de Los Angeles. Seria el premi a tot un cicle. Fa poc pensava que potser seria un objectiu inabastable perquè em costava recuperar la millor forma. No vull tornar a llavors, vull ser feliç amb el que faig. Si arriben els resultats, perfecte. Si no, no serà un drama".

Notícies relacionades

Alcoba competeix amb la cama esquerra amputada de resultes d'un accident de moto que va derivar en una fractura de peronè i amb la pèrdua de l'extremitat. Practica l'halterofília adaptada des del 2007 com va explicar fa cinc anys en una entrevista a Regió7.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  3. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
  4. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  5. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  6. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  7. Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
  8. Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»

Barcelona renova amb la fórmula 1 fins al 2032

Barcelona renova amb la fórmula 1 fins al 2032

Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances

Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per un delicte contra la salut pública en la inspecció a un local conflictiu a Esparreguera

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per un delicte contra la salut pública en la inspecció a un local conflictiu a Esparreguera

El ‘Cuponazo’ de l’ONCE reparteix 400.000 euros a Igualada

El ‘Cuponazo’ de l’ONCE reparteix 400.000 euros a Igualada

La Seu impulsa la inclusió amb el projecte ‘El formatge que ens uneix’

La Seu impulsa la inclusió amb el projecte ‘El formatge que ens uneix’

Amb quina força ha de bufar el vent per posar la teva vida en perill?

Amb quina força ha de bufar el vent per posar la teva vida en perill?

L'Alt Pirineu reclama veu pròpia en el mapa d’emergències

L'Alt Pirineu reclama veu pròpia en el mapa d’emergències

L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia

L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
Tracking Pixel Contents