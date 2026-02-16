Atletisme
Nou metalls per a atletes del CA Igualada i l'Avinent Manresa als catalans absoluts de pista curta
El club bagenc va sumar cinc metalls en total, mentre que l'anoienc se'n va endur quatre, amb rècord del campionat inclòs per la migfondista Anna Torras
La saltadora manresana Ona Bonet, del Nike AC, es va penjar l'or en la prova de salt d'alçada, superant el llistó a 1,76 metres
Regió7
El Club Atlètic Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa van tornar del 50è Campionat català absolut de Pista Curta disputat a Sabadell amb nou metalls penjats del coll. L'entitat manresana va signar un pòquer amb un or, dues plates i un bronze, mentre que l'igualadina va tornar de la cocapital del Vallès Occidental amb un or, i rècord dels campionats, i tres bronzes. Una competició en què també va sobresortir la saltadora manresana Ona Bonet, que es va proclamar campiona de Catalunya en salt d'alçada superant el llistó a 1,76 metres.
L'or que van sumar cadascuna de les entitats van anar a càrrec de les migfondistes Marina Guerrero i Anna Torras. La primera, del conjunt manresà, es va imposar en la final dels 1.500 metres llisos amb un registre de 4'24''84. Guerrero va ser valenta, i amb un dur atac en els darrers 200 metres va obrir prou distància per travessar la línia d'arribada en primer lloc.
Torras no només es va proclamar campiona de Catalunya dels 3.000 metres, sinó que els seus 9'12''64 quedaran també com a rècord a batre per a qualsevol atleta femenina que afronti aquesta distància en aquests campionats. En la mateixa cursa, l'atleta del CAI Júlia Solé es va penjar la medalla de bronze amb un registre de 9'42''67.
Les dues plates que es van assolir a la pista Carme Valero de Sabadell van ser totes dues per atletes de l'Avinent Manresa. El velocista Biel Cirujeda va travessar la línia de meta quan el cronòmetre reflectia 47''95, mentre que l'atleta Emilia del Hoyo va ser segona en els 60 metres tanques amb uns ràpids 8''44. El velocista Biel Diaz es va penjar el bronze en la mateixa disciplina, però en categoria masculina, amb un temps de 8''02.
El medaller de l'entitat igualadina el van completar Nora Taher i Oriol Castells. La primera en la prova de Triple Salt, en què va ser bronze amb una marca de 12,26 metres. Castells també va ocupar el tercer graó del podi en una altra disciplina de salt, el de llargada. El saltador del CAI es va impulsar fins als 7,39 metres per tornar amb una medalla penjada del coll.
