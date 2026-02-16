Jocs Olímpics d'hivern | Esquí alpí
Quim Salarich acaba dinovè en un eslàlom d’infart a la pista Stelvio
L’esquiador de La Molina Club d’Esports signa un meritòri top-20 en una pista molt canviant a causa de les nevades en la primera mànega
L’esquiador osonenc Quim Salarich ha acabat per primera vegada en la seva trajectòria a uns Jocs Olímpics entre els 20 millors classificats de la seva especialitat: l’eslàlom. El competidor de La Molina Club d’Esports ha estat dinovè, i com la majoria de rivals que han disputat la primera baixada ha fet front unes condicions extremadament complicades. Una frondosa nevada s’ha precipitat durant el matí a l’estació dolomítica de Bormio, causant poca visibilitat a i una acumulació de neu que estovava prou la pista perquè a mesura que baixaven els participants es formessin grans banyeres.
Una circumstància de la qual s’han lliurat els primers esquiadors que s’han llançat a competir, que a més eren els favorits i molts d’ells ocupen els primers llocs a la classificació de la Copa del Món. Un fet que ha contribuït a exagerar moltíssim les diferències, tancant el top-30 que es jugaria les medalles amb més de 8 segons.
Amb aquestes condicions de pista, l’important era passar. Sobretot tenint en compte que favorits com el francès Paco Rassat o el brasiler Lucas Pinheiro, no havien aconseguit completar els gairebé 700 metres de baixada a la pista Stelvio. Sortir al lloc 33 no ajudava a Salarich, tot i que és cert que li obria portes (per incompareixença dels rivals) i l’acostava al top-30 que dona dret a lluitar per la medalla, i al qual no havia arribat en el seu debut olímpic a PyeongChang el 2018, i tampoc als de Pequín de l’any 2022.
La primera baixada de l’esquiador osonenc no ha estat lliure de problemes. En una de les primeres portes, abans i tot del primer parcial, ha comès un error que ha aconseguit salvar de manera miraculosa. Salarich s’ha pogut refer de l’ensurt, i apretant fins al darrer metre ha aconseguit el 21è millor registre. Un cúmul de circumstàncies que li han impedit optar a un gran lloc de cara a posicionar-se abans de la segona mànega.
Per fortuna per als esquiadors, les condicions han millorat de manera més que considerable en la segona i definitiva mànega. L’esportista de La Molina CE ha completat una bona baixada, registrant el 15è millor temps de la mànega. Una actuació que li valia per entrar al top-20, i que ha millorat en una posició quan el noruec Atle McGrath, màxim favorit a l’or, ha comès una errada fatal quan ja gairebé es penjava el metall.
