Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Jocs Olímpics d'hivern | Esquí alpí

Quim Salarich acaba dinovè en un eslàlom d’infart a la pista Stelvio

L’esquiador de La Molina Club d’Esports signa un meritòri top-20 en una pista molt canviant a causa de les nevades en la primera mànega

Quim Salarich durant la primera baixada d'eslàlom als Jocs Olimpics de Milà-Cortina

Quim Salarich durant la primera baixada d'eslàlom als Jocs Olimpics de Milà-Cortina / Guillaume Horcajuelo/EFE

Marc Llohis

Manresa

L’esquiador osonenc Quim Salarich ha acabat per primera vegada en la seva trajectòria a uns Jocs Olímpics entre els 20 millors classificats de la seva especialitat: l’eslàlom. El competidor de La Molina Club d’Esports ha estat dinovè, i com la majoria de rivals que han disputat la primera baixada ha fet front unes condicions extremadament complicades. Una frondosa nevada s’ha precipitat durant el matí a l’estació dolomítica de Bormio, causant poca visibilitat a i una acumulació de neu que estovava prou la pista perquè a mesura que baixaven els participants es formessin grans banyeres.

Una circumstància de la qual s’han lliurat els primers esquiadors que s’han llançat a competir, que a més eren els favorits i molts d’ells ocupen els primers llocs a la classificació de la Copa del Món. Un fet que ha contribuït a exagerar moltíssim les diferències, tancant el top-30 que es jugaria les medalles amb més de 8 segons.

Amb aquestes condicions de pista, l’important era passar. Sobretot tenint en compte que favorits com el francès Paco Rassat o el brasiler Lucas Pinheiro, no havien aconseguit completar els gairebé 700 metres de baixada a la pista Stelvio. Sortir al lloc 33 no ajudava a Salarich, tot i que és cert que li obria portes (per incompareixença dels rivals) i l’acostava al top-30 que dona dret a lluitar per la medalla, i al qual no havia arribat en el seu debut olímpic a PyeongChang el 2018, i tampoc als de Pequín de l’any 2022.

Quim Salarich durant la prova d'eslàlom als Jocs Olimpics de Milà-Cortina

L'esquiador de La Molina CE celebrant el resultat aconseguit / Guillaume Horcajuelo/EFE

La primera baixada de l’esquiador osonenc no ha estat lliure de problemes. En una de les primeres portes, abans i tot del primer parcial, ha comès un error que ha aconseguit salvar de manera miraculosa. Salarich s’ha pogut refer de l’ensurt, i apretant fins al darrer metre ha aconseguit el 21è millor registre. Un cúmul de circumstàncies que li han impedit optar a un gran lloc de cara a posicionar-se abans de la segona mànega.

Notícies relacionades

Per fortuna per als esquiadors, les condicions han millorat de manera més que considerable en la segona i definitiva mànega. L’esportista de La Molina CE ha completat una bona baixada, registrant el 15è millor temps de la mànega. Una actuació que li valia per entrar al top-20, i que ha millorat en una posició quan el noruec Atle McGrath, màxim favorit a l’or, ha comès una errada fatal quan ja gairebé es penjava el metall.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  3. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
  4. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  5. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  6. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  7. Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
  8. Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»

Quim Salarich acaba dinovè en un eslàlom d’infart a la pista Stelvio

Quim Salarich acaba dinovè en un eslàlom d’infart a la pista Stelvio

Quadrar horaris entre escoles i empreses i fer coincidir els dies festius de nens i pares, les peticions dels empresaris del Vallès

Quadrar horaris entre escoles i empreses i fer coincidir els dies festius de nens i pares, les peticions dels empresaris del Vallès

Castellterçol es prepara per tornar a fer bullir l’olla amb la Festa de l’Escudella

Castellterçol es prepara per tornar a fer bullir l’olla amb la Festa de l’Escudella

Lluïsa Massana Penas rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa

Lluïsa Massana Penas rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa

Arxivada la causa contra l'activista de l'ANC acusat de colpejar un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat

Arxivada la causa contra l'activista de l'ANC acusat de colpejar un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat

Sánchez defensa l’increment de l’SMI pactat amb els sindicats: “Quan toca repartir beneficis, els repartim entre tots”

Sánchez defensa l’increment de l’SMI pactat amb els sindicats: “Quan toca repartir beneficis, els repartim entre tots”

El Centre del Bages i el Moianès obté 17 medalles al Campionat de Catalunya infantil de judo

El Centre del Bages i el Moianès obté 17 medalles al Campionat de Catalunya infantil de judo

Poca afectació entre els usuaris de diversos CAPS catalans per la vaga de metges: "No n'estava al cas"

Poca afectació entre els usuaris de diversos CAPS catalans per la vaga de metges: "No n'estava al cas"
Tracking Pixel Contents