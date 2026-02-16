Futbol base | XII Torneig Ciutat de Berga
Tres entrenadors de clubs històrics de Primera comparteixen la seva experiència al Ciutat de Berga
Biel Sabrafín, Carlos Ochoa i Juan Manuel Dámaso expliquen com s'ho van passar els seus equips al torneig berguedà
La dotzena edició del Torneig Ciutat de Berga va veure sobre la gespa setze equips de la categoria Benjamí, molts d'ells filials d'equips històrics de la Primera Divisió, i alguns vinguts de més enllà del territori català. Va ser el cas del Reial Club Deportiu Mallorca o la Unión Deportiva Las Palmas, que hi venien per primera vegada, o el del Club Atlético Osasuna, que repeteix i ja hi ha assistit en sis ocasions.
BIEL SABRAFÍN. Entrenador del RCD Mallorca
«Els ‘al·lots’ s’ho han passat molt bé, vam anar de Carnaval i tot»
El Benjamí A del Reial Club Deportiu Mallorca va ser per primera vegada diumenge al dotzè Torneig Ciutat de Berga. Una experiència que sembla clar que voldran repetir de cara al curs vinent, sobretot tenint en compte que segons explica el seu entrenador, Biel Sabrafín, «els al·lots s’ho estan passant molt bé i nosaltres també, de fet, com que ahir vam arribar d’hora a l’hotel vam aprofitar per anar a la rua de Carnaval». I com no podia ser d’una altra manera, «ens vam disfressar de dimonis».
L’altre aspecte que més va sorprendre a l’entrenador del Benjamí A del club illenc va ser l’ambient que es respirava al municipal d’esports de Berga: «Crec que és de deu». Un reforç positiu que «també ens està ajudant en la vesant esportiva, perquè hi ha equips amb molt de nivell. Tots s’aferren al resultat inicial i no és gens fàcil marcar aquest primer gol, que a nosaltres ens acostuma a costar especialment».
Un aspecte esportiu, però, que no els condicionava el seu desplaçament fins a la capital del Berguedà: «Som molt conscients que aquests tipus de torneigs estan molt igualats. L’important és que els al·lots competeixin i agafin experiència, però sobretot que s’ho han de passar bé».
CARLOS OCHOA. Responsable d’equips base del CA Osasuna
«Venim perquè posem els nois en un context diferent»
Ja fa sis anys que venen al torneig, i podríem dir que ja són gairebé un fix al Ciutat de Berga. El Club Atlético Osasuna valora molt positivament ser convidats de manera gairebé anual al torneig berguedà, ja que «fins ara l’experiència sempre ha estat molt bona. El tracte que rebem és una de les raons per les quals venim, i a sobre el nivell de tots els filials de Primera Divisió és molt alt, i també ho és el de la resta d’equips catalans, que a sobre són sempre molt competitius».
Una circumstància que serveix especialment als tècnics «per posar els nois en un context diferent al qual estem acostumats a la nostra lliga, i el cert és que això ens va de meravella per veure com reaccionen els i conèixer-los una mica més». A més, Ochoa reconeix que «l’ambient que es munta al voltant del torneig és molt bo, totes les famílies donen suport i és una de les raons per les quals ens animem a venir cada any».
De fet, com ell mateix apunta, «no venim amb cap objectiu esportiu marcat, necessitem veure els jugadors lluny de casa i el viatge ens va molt bé i també ho fa l’estada a l’hotel, són dificultats noves, ja que traspassen el terreny esportiu». Una manera de pensar que s’adapta també necessàriament a la qualitat del seu equip: «Sabem que aquí és sempre molt difícil guanyar un partit, així que no ens ho fixem com a objectiu, sinó que ens centrem a conèixer vessants diferents dels nostres futbolistes.
JUAN MANUEL DÁMASO. Entrenador de la UD Las Palmas
«El torneig m’ha semblat de 10, fins i tot de 12»
Un altre dels conjunts que aterraven per primera vegada al municipal d’esports de Berga va ser, de nou, tot un filial d'un equip històric de Primera Divisió, el de la Unión Deportiva Las Palmas. El primer entrenador del conjunt canari, Juan Manuel Dámaso, torna a les illes banyades per l’Atlàntic molt content de l’experiència viscuda: «La veritat és que el nivell és espectacular, ens va de meravella per competir, però sobretot per gaudir de l’estada, m’ha semblat de 10, fins i tot de 12».
Dámaso també considera que «sortir de l’illa i de la dinàmica de la lliga ens va molt bé, no deixen de ser moments diferents, i nous reptes als quals han de fer front. Un fet que ens va molt bé per continuar amb la formació dels joves». Part d’aquesta formació passa si o si per l’aspecte vivencial que també ha acompanyat tots els equips durant la jornada de diumenge o fins i tot el cap de setmana complet: «És la manera amb què els jugadors acumulen experiència, i això és, sens dubte part de l’aprenentatge».
Un altre dels aspectes que va destacar l’entrenador del conjunt illenc va ser, com no, el gran ambient a la graderia. «És espectacular, hi ha molta gent, mots ànims i molta esportivitat, i sobretot donant suport als nois, que avui són els protagonistes».
