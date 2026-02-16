Voleibol
El Vòlei Manresa cau per la mínima contra el CV Pòrtol, líder del grup (2-3)
El conjunt manresà es va fer fort a l’Ateneu i va forçar el desempat contra, però l’efectivitat final del conjunt balear va ser definitòria
Regió7
L’AE Vòlei Manresa va competir fins al final, però va acabar concedint una agredolça derrota per 2-3 a l’Ateneu les Bases contra el CV Pòrtol, líder del grup. El que es va veure al complex manresà va ser un partit de primer nivell en què els bagencs van jugar de tu a tu contra els mallorquins, que veuen com el CEV l’Hospitalet li retalla un punt al capdavant de la taula de la Primera Divisió Nacional.
Tots dos conjunts van demostrar un gran nivell damunt la pista. Un fet que de segur reforça la convicció amb la qual els manresans afrontaran la resta de duels de lliga. El primer set del matx va caure del costat visitant, però el Vòlei Manresa va fer valdre el seu orgull i la condició de local per imposar-se amb molta claredat en el segon, disputant els millors minuts de la temporada.
Amb l’empat a l’electrònic, prenia molt de valor el tercer set, ja que permetia al guanyador dues oportunitats per acabar enduent-se el duel, mentre que obligava el perdedor a conviure sempre al fil de la navalla. Una circumstància que va tornar a igualar el duel al tercer set, que per detalls es va tornar a apuntar el conjunt mallorquí i que posava l’1-2. Calia refer-se, i així va ser. Tot orgull, el conjunt manresà va ser millor, sobretot gestionant els punts claus quan la pilota més cremava i més nervis hi havia a pista.
Els bagencs havien salvat la primera pilota de partit i s’asseguraven, com a mínim, un punt. Els mallorquins havien cremat tot just començar el comodí. El partit es va decidir en el desempat, en què els balears van estar una mica més encertats que els locals.
