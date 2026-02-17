Bàsquet
Chus Mateo convoca tres jugadors del Baxi per jugar les finestres FIBA
Ferran Bassas, Pierre Oriola i Álex Reyes formaran part de la llista de 16 jugadors que ha fet pública aquest dimarts al migdia la Federació Espanyola
L'ala-pivot Louis Olinde també formarà part de la selecció alemanya que entrena Álex Mumbrú, per disputar els partits contra Croàcia
Ferran Bassas, Pierre Oriola i Álex Reyes han entrat dins de la llista final de 16 jugadors que disputaran els dos partits de les finestres FIBA amb la selecció espanyola. Els tres jugadors del Baxi Manresa competiran el pròxim 27 de febrer i 2 de març amb el combinat estatal en dos partits corresponents al tercer i quart enfrontament de la primera fase del Grup A dels classifcatoris pel Mundial de Qatar. Un doble duel que, curiosament, enfrontarà els seleccionats per Chus Mateo a la selecció d'Ucraïna per partida doble, primer a Riga i després a Oviedo.
La bona dinàmica que acumulen els tres jugadors del Baxi en les darreres jornades de la Lliga Endesa i l'Eurocup, combinada amb les baixes d'alguns jugadors habituals a la selecció i la impossibilitat de convocar jugadors que disputin l'Eurolliga o l'NBA ha provocat que en aquesta ocasió siguin tres els convocats a les finestres. En aquest mateix Grup A, en què Espanya i Ucraïna es jugaran el primer lloc, també hi ha la Dinamarca de Gustav Knudsen, que al seu torn tindrà doble partit contra Geòrgia, tot i que encara no s'ha fet pública la seva presència al combinat nacional.
També s'ha conegut que Louis Olinde serà un dels altres jugadors que marxarà amb la seva selecció durant aquesta aturada de la competició. L'ala-pivot del Baxi nascut a Hamburg ha estat un dels 18 seleccionats per Álex Mumbrú per disputar el doble enfrontament contra Croàcia. Primer a Zagreb i després a la localitat alemanya de Bonn.
A aquests quatre homes, cal sumar-hi la ja coneguda presència d'Eli Brooks amb la selecció irlandesa, tot i que en el seu cas els duels contra l'Azerbaidjan i Luxemburg no correspondran als classificatoris del Mundial, sinó que seran de l'EuroBasket. Una competició que es disputarà l'any 2029 de manera conjunta a Espanya, Estònia, Eslovènia i Grècia. I també que Olinde
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu