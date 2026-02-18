Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala

Dues victòries de seleccions femenines de futbol sala de base amb jugadores del Covisa Manresa i l'Olesa

L'equip sub-16, amb les germanes Isern, guanyen per 0-16 i el sub-14, amb tres bagenques i una jugadors de l'equip del Baix Nord, venç per 0-10, en tots dos casos a Melilla

La formació sub-16, amb les germanes Urgell, després de la victòria per 0-16 sobre Melilla

La formació sub-16, amb les germanes Urgell, després de la victòria per 0-16 sobre Melilla / FCF

Regió7

Manresa

Les seleccions catalanes sub-16 i sub-14 han derrotat clarament les de Melilla en la primera jornada de la fase única dels Campionats d'Espanya que es disputen aquests dies a Salou. La primera ha vençut per 0-16 i la segona, per 0-10 i ja esperen els propers duels, que seran decisius.

Pel que fa a la selecció sub-16, compta a les seves files amb les germanes bessones Àneu i Isern Urgell. Aquesta darrera ha marcat cinc dels gols del seu conjunt, tres de seguits a la primera part i dos més a la represa. Calia fer força gols per tenir la diferència favorable en cas d'empat amb les madrilenyes, en el duel que les enfrontarà al pavelló Ponent a les 12.15 hores.

Les germanes Àneu i Isern Urgell, del sub-16

Les germanes Àneu i Isern Urgell, del sub-16 / Covisa Manresa

Abans, l'equip sub-14 tampoc no ha tingut problemes per derrotar les nord-africanes per 0-10. En aquest conjunt hi ha tres jugadores del Covisa, Ariadna Lavilla, Jana Ruiz i Laia Verdaguer, a més d'una de l'Olesa FS, Daniella Vilet.

Jana Ruiz, Ariadna Lavilla i Laia Verdaguer

Jana Ruiz, Ariadna Lavilla i Laia Verdaguer / Covisa Manresa

Quatre dels gols catalans han tingut sabor manresà, amb les anotacions de Lavilla, aquesta en tres ocasions, i una de Jana Ruiz. També ha marcat un gol l'olesana Vilet. Aquest dimecres, Illes Balears i Madrid han empatat (1-1), amb la qual cosa les catalanes lideren el grup. Aquest dijous, Catalunya jugarà contra les illenques a les deu del matí en la segona jornada i divendres, duel contra Madrid.

