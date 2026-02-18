Gerard Piqué s'interessa per l'adquisició del CE Manresa
El propietari del FC Andorra es planteja invertir en el club manresà, que enguany celebra el seu 120è aniversari
Albert de Gregorio Perpiñá
Gerard Piqué vol continuar expandint el seu Andorra pel futbol català. El juny del 2024, l’empresari català va fusionar el Gimnàstic Manresa i l’Artesa de Lleida per crear el filial del club tricolor, amb seu a Manresa, on, des del 2020, l’Andorra té un acord d’afiliació amb l’equip manresà per intentar potenciar el planter andorrà.
Tanmateix, s’ha produït un gir inesperat en les últimes hores. Segons avança Esport3, Piqué s’ha interessat per l’altre equip de la capital del Bages: el Centre d’Esports Manresa, rival històric del Gimnàstic.
L’entitat fa temps que busca accionistes que aportin solvència per competir en categories tan exigents com la Tercera i la Segona RFEF. En aquest context encaixa la figura de Piqué. Les negociacions estarien avançades, tot i que fonts properes al CE Manresa insisteixen que “no hi ha res tancat” i que continuen en converses amb “diferents inversors, tant de dins com de fora del país”.
El Centre d’Esports està vivint un curs il·lusionant. En ple 120è aniversari, el conjunt blanc-i-vermell s’ha convertit en una de les revelacions del grup 5 de la Tercera RFEF, que colidera empatat a punts amb el Badalona. Un gran moment esportiu que coincideix amb moviments als despatxos després de l’aprovació, fa any i mig, de la seva conversió en Societat Anònima Esportiva.
Aquest dissabte, el Nou Congost serà una festa. El conjunt bagenc rep el Tona en un partit crucial per continuar en la lluita per l’ascens a Segona RFEF. El partit coincidirà amb la Festa de la Llum i els actes commemoratius dels seus 120 anys d’història. Per això, les entrades seran gratuïtes. Tot això enmig dels rumors sobre l’adquisició de l’entitat per part de Gerard Piqué.
