Esquí de fons
Jaume Pueyo i Marc Colell acaben quinzens la final per equips de relleus d'esquí de fons dels Jocs Olímpics
Els dos urgellencs han acabat cinquens en la fase de classificació però ha pagat la fatiga del segon participant en la ronda decisiva
Els urgellencs Jaume Pueyo i Marc Colell han acabat en la quinzena i última posició la final per equips de la prova d'esprint de relleus dels Jocs Olímpics de Milà i Cortina d'Ampezzo. Tots dos havien entrat a la ronda decisiva marcant el cinquè lloc de les sèries, però en la final, Colell ha notat la fatiga i ho ha pagat amb els seus dos últims relleus.
Finalment, Espanya ha acabat amb un temps de 19.06.3. S'ha mantingut en el grup de davant en el tram inicial, però en el segon relleu de Colell ja s'ha despenjat i, tot i que Pueyo ha intentat remuntar en el seu últim, al final no ha pogut evitar l'últim lloc.
La victòria ha estat per als grans favorits, l'equip de Noruega format per la llegenda Johannes Klaebo i Einar Hedegart, amb 18.28.9, seguit pels Estats Units, amb Ben Ogden i Gus Schumacher, amb 18.30.3 i per Itàlia, amb Elia Barp i Federico Pellegrino, amb 18.32.2.
Abans, l'equip espanyol havia estat cinquè en les classificatòries amb un temps combinat de 5.52.21, a poc menys de dos segons del quart, Suïssa, i a poc més de tres del 5.49.10 que marca el podi, d'Itàlia. El primer lloc ha correspost a Estats Units, amb 5.45,72, per davant de Noruega, amb 5.48.39.
A més, Pueyo ha estat el segon millor de tots els competidors des del punt de vista individual, amb un registre de 2.51.75, només superat per Klaebo, que ha tancat la seva participació amb 2.49.12. Colell, per la seva banda, ha estat 29è, amb 3.00.46.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà