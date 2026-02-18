Bàsquet | Minicopa Endesa
L'Infantil A de l'Occident Bàsquet Manresa enceta aquest dimecres la tercera Minicopa en cinc anys
El conjunt que entrena Dani Mestre debuta "al millor torneig d'Europa" amb "molta il·lusió de gaudir d'aquest premi"
L’Infantil A de l’Occident Bàsquet Manresa enceta aquesta tarda, a les 18.00 h, la seva tercera participació a la Minicopa en els darrers cinc anys. Els joves jugadors que entrena Dani Mestre afronten la seva presència al torneig més prestigiós del bàsquet estatal conscients que "són partits que no ens esperàvem jugar, però els afrontem amb molta il·lusió i ganes de gaudir d’aquest premi". Prova del nivell del torneig és que el primer dels partits els enfrontarà a un dels màxims favorits al triomf final, el Reial Madrid.
Mestre i els seus "nanos", com ell mateix els anomena, afronten amb un punt d’inconsciència el repte: "Tant els jugadors com el cos tècnic som una mica inconscients, respectem el nivell de la resta d’equips i planters que participaran en el torneig, però ens sabem mentalitzar per donar-ho tot". El tècnic del conjunt manresà no dubta ni un moment que "els nanos estan convençuts que és una experiència inigualable, però tenen més clar encara que el primer són els partits que hauran de jugar".
I és que com ja van demostrar per activa i per passiva a la fase prèvia: "som un equip lluitador que no marxa mai dels partits, ens vam saber refer d’una dura derrota contra el CB Canàries i també vam redreçar un partit que se’ns havia posat molt en contra davant el Joventut Badalona".
Un torneig "màgic"
La Minicopa és un torneig molt característic, ja que es juga en paral·lel a la Copa del Rei, una circumstància que "el fa màgic". Una prova més que serveix per validar l’asseveració del mateix Mestre que "és segurament el millor torneig d’Europa. No només per la qualitat dels equips que hi participen, sinó per tot l’ambient i l’atmosfera que envolten el torneig". Perquè per a molts d’aquests joveníssims nois que entrena, "serà la primera vegada que gaudeixin de l’ambient de la Copa, ja no com a jugadors, sinó com a aficionats, i la veritat és que això ho fa molt especial".
La classificació assolida el passat mes de novembre va significar la tercera presència en cinc anys de la base del Bàsquet Manresa a la competició. Una dada que "dona molt de valor a la feina que estem fent internament. No només a la d’aquest any, sinó a tota la base que aprenen a l’escobàsquet, com milloren al primer any d’Infantil i com exploten en aquest segon any a la categoria".
A més del Reial Madrid, al Grup A també hi ha el València i l’Unicaja. Els manresans disputaran dijous el partit contra els taronja, mentre que divendres jugaran contra els malaguenys. L’altre grup, el B, el formen els equips base del Barça, el CB Canàries, el Saragossa i el Gran Canària.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Una bombona de gas del riure, principal hipòtesi de l’incendi de Manlleu en què han mort cinc joves
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips