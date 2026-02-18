Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esquí de muntanya

Ot Ferrer, de Berga, i Maria Costa, de Santpedor, s’estrenen aquest dijous amb l’esprint d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics

Els representants de la Catalunya central entren a la història en participar en l'estrena històrica d'aquesta modalitat

Ana Alonso, Maria Costa, Oriol Cardona i Ot Ferrer, a Bormio en la inauguració de la modalitat

Ana Alonso, Maria Costa, Oriol Cardona i Ot Ferrer, a Bormio en la inauguració de la modalitat / RFEDI

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Arriba el dia gran per a l’esquí de muntanya als Jocs de Milà i Cortina d’Ampezzo. Aquesta modalitat s’estrena aquest dijous en una cita olímpica amb la disputa de la prova de l’esprint, amb tres representants catalans, dos dels quals de casa nostra. Liderats pel banyolí Oriol Cardona, qui aspira a medalla, i per l’andalusa Ana Alonso, qui també lluitarà per ella en la prova de relleus de dissabte, també hi seran el berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa, que opten a trobar el seu gran dia i poder lluitar en les últimes instàncies.

Tots quatre ja van participar dimarts en la cerimònia inaugural de la competició a Bormio i ja es troben preparats per a les sèries, que arrencaran aquest dijous a les 9.50 hores, pel que fa a la competició femenina, i a les 10.30 hores, en els homes. Les semifinals es preveuen a partir de les 13.25 hores i tres quarts d’hora més tard arrencaran les finals.

En una entrevista prèvia, la bagenca Maria Costa explicava que «no m’agrada posar-me límits. Si et poses un sostre, et limites i no aspires a més. Pot passar qualsevol cosa. Crec que arribem a la cursa molt preparats, amb les expectatives molt altes i aspirant a tot».

Costa és una representant dels esportistes que no provenen d’altres especialitats, sinó que ja han anat directament a l’esprint de muntanya. «Vaig començar a fer fons i alpí, però sense arribar a competir. Als 12 anys, els meus pares em van apuntar als Mountain Runners del Berguedà i vaig poder començar a prendre part en curses amb gent de la meva edat. Mai no hauria imaginat arribar a ser professional o que podia arribar a competir en uns campionats del món». I ara és uns Jocs al costat del seu amic Ot Ferrer, amb qui comparteixen vivències al Centre d’Alt Rendiment de Font-Romeu i amb qui dissabte també participarà en els relleus».

TEMES

