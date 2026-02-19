Futbol | Tercera
El CE Manresa admet contactes amb l'Andorra, però afirma que no són els únics
El club blanc-i-vermell, ja constituït com a SAD, té la voluntat de tancar un inversor abans d'acabar la temporada després que fallés una opció avançada l'any passat
El Centre d'Esports Manresa negocia una possible entrada en el seu accionariat, com a soci majoritari, de l'empresa de Gerard Piqué, la mateixa que gestiona l'Andorra, però l'operació encara està molt lluny de tancar-se "si és que es tanca". Segons fonts del club bagenc, les converses i l'interès són certs, però no vol dir que cristal·litzin, ja que "hi ha d'altres opcions, interès d'altres bandes, fins i tot de l'estranger, i hem de valorar quina és la més convenient" per al futur de l'entitat, tot i que voldrien que tot quedés lligat abans d'acabar la temporada.
El CE Manresa, que actualment és colíder del grup 5 de Tercera RFEF juntament amb el Badalona, ja s'ha constituït com a societat anònima esportiva, després de sotmetre la decisió a l'assemblea de l'estiu del 2024, tot i que encara competeix com a club de futbol en les competicions de la federació catalana per temes burocràtics. El que queda clar és que busca un comprador, algú que n'assumeixi la gestió i que, lògicament, hi inverteixi una quantitat de diners que no especifiquen.
Des del club afirmen que aquest ha de ser el futur del club, el d'una inversió potent per poder superar l'etapa actual de pujades i baixades abruptes. Aclareixen que no tenen grans deutes, però sí que els reforços de la temporada passada, en què ja es comptava amb alguna injecció potent que no va acabar d'arribar, van provocar una inversió de diners que encara s'està recuperant. També que la plantilla d'enguany, que està lluitant per l'ascens, no és de les més cares de la categoria, però que s'està competint amb clubs que, o bé han vist o veuran l'entrada d'inversors potents, com ara el Badalona, el Cornellà o l'Hospitalet, o tenen presidents que, a títol personal, hi inverteixen molt.
Al costat d'això, el Manresa encara ha de seguir amb la manera de funcionar habitual dels clubs de futbol de l'antiga escola, buscant recursos d'on sigui, i d'aquesta manera, ni que sigui amb grans esforços, no es pot aconseguir una estabilitat econòmica necessària.
L'ombra del Nàstic
En cas que l'oferta de l'Andorra fos l'escollida, al club afirmen que no hi ha cap recel pel fet que també tingui un acord amb l'altre club històricament formador de la ciutat, el Gimnàstic. Fins i tot diuen que "vint anys després, potser seria la manera l'aplegar les dues entitats sota un mateix paraigua". Es recorden encara els intents de fusió de la primera dècada del segle entre blanc-i-vermells i escapulats. Com també els primers intents de convertir el club en societat anònima esportiva, liderats aleshores per Amador Bernabéu, curiosament, l'avi de Gerard Piqué. Perquè tot torna... o no.
