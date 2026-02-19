Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Futbol | Tercera

El CE Manresa admet contactes amb l'Andorra, però afirma que no són els únics

El club blanc-i-vermell, ja constituït com a SAD, té la voluntat de tancar un inversor abans d'acabar la temporada després que fallés una opció avançada l'any passat

L'assemblea del CE Manresa en què es va decidir el pas a societat anònima esportiva, el 2024

L'assemblea del CE Manresa en què es va decidir el pas a societat anònima esportiva, el 2024 / CE Manresa

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Centre d'Esports Manresa negocia una possible entrada en el seu accionariat, com a soci majoritari, de l'empresa de Gerard Piqué, la mateixa que gestiona l'Andorra, però l'operació encara està molt lluny de tancar-se "si és que es tanca". Segons fonts del club bagenc, les converses i l'interès són certs, però no vol dir que cristal·litzin, ja que "hi ha d'altres opcions, interès d'altres bandes, fins i tot de l'estranger, i hem de valorar quina és la més convenient" per al futur de l'entitat, tot i que voldrien que tot quedés lligat abans d'acabar la temporada.

El CE Manresa, que actualment és colíder del grup 5 de Tercera RFEF juntament amb el Badalona, ja s'ha constituït com a societat anònima esportiva, després de sotmetre la decisió a l'assemblea de l'estiu del 2024, tot i que encara competeix com a club de futbol en les competicions de la federació catalana per temes burocràtics. El que queda clar és que busca un comprador, algú que n'assumeixi la gestió i que, lògicament, hi inverteixi una quantitat de diners que no especifiquen.

Des del club afirmen que aquest ha de ser el futur del club, el d'una inversió potent per poder superar l'etapa actual de pujades i baixades abruptes. Aclareixen que no tenen grans deutes, però sí que els reforços de la temporada passada, en què ja es comptava amb alguna injecció potent que no va acabar d'arribar, van provocar una inversió de diners que encara s'està recuperant. També que la plantilla d'enguany, que està lluitant per l'ascens, no és de les més cares de la categoria, però que s'està competint amb clubs que, o bé han vist o veuran l'entrada d'inversors potents, com ara el Badalona, el Cornellà o l'Hospitalet, o tenen presidents que, a títol personal, hi inverteixen molt.

Al costat d'això, el Manresa encara ha de seguir amb la manera de funcionar habitual dels clubs de futbol de l'antiga escola, buscant recursos d'on sigui, i d'aquesta manera, ni que sigui amb grans esforços, no es pot aconseguir una estabilitat econòmica necessària.

Notícies relacionades

L'ombra del Nàstic

En cas que l'oferta de l'Andorra fos l'escollida, al club afirmen que no hi ha cap recel pel fet que també tingui un acord amb l'altre club històricament formador de la ciutat, el Gimnàstic. Fins i tot diuen que "vint anys després, potser seria la manera l'aplegar les dues entitats sota un mateix paraigua". Es recorden encara els intents de fusió de la primera dècada del segle entre blanc-i-vermells i escapulats. Com també els primers intents de convertir el club en societat anònima esportiva, liderats aleshores per Amador Bernabéu, curiosament, l'avi de Gerard Piqué. Perquè tot torna... o no.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  2. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  3. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  4. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  5. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  6. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  7. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  8. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat

El CE Manresa admet contactes amb l'Andorra, però afirma que no són els únics

El CE Manresa admet contactes amb l'Andorra, però afirma que no són els únics

Trump dona un termini de 10 dies a l’Iran per arribar a un acord o "passaran coses dolentes"

Trump dona un termini de 10 dies a l’Iran per arribar a un acord o "passaran coses dolentes"

BBVA llança una nova edició de la seva promoció per a menors a Espanya centrada en l'estalvi

BBVA llança una nova edició de la seva promoció per a menors a Espanya centrada en l'estalvi

El Govern recorre a empreses, concessionàries i fons d’inversió per accelerar obres a la C-55 i posar electrolineres a la C-16

El Govern recorre a empreses, concessionàries i fons d’inversió per accelerar obres a la C-55 i posar electrolineres a la C-16

Així ha sortit la caravana de la bondat des de Manresa

A Manresa 4.500 immigrants es poden acollir a la regularització extraordinària

A Manresa 4.500 immigrants es poden acollir a la regularització extraordinària

Els sindicats convoquen una setmana de vagues al març i Educació s’obre a millorar l’oferta salarial

Els sindicats convoquen una setmana de vagues al març i Educació s’obre a millorar l’oferta salarial

Sindicats educatius titllen d’“absolutament insuficient” la proposta d’Educació i mantenen les mobilitzacions a Barcelona

Tracking Pixel Contents