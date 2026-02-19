Escacs
La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants
La ronda es va dur a terme en quatre caps de setmana a Sant Joan de Vilatorrada, Avinyó, Sant Vicenç de Castellet i Manresa
Regió7
La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va proclamar els seus campions després de quatre rondes que es van fer a Sant Joan de Vilatorrada, Avinyó, Sant Vicenç de Castellet i Manresa. La participació hi va ser de 88 jugadors amb només 6 noies, una de les més baixes, a nivell femení, dels últims anys.
El torneig es dividia en cinc categories d'edat. En sub-8 va vèncer Eric Fernández, del CE Berguedà, per davant de Biel Garriga, del CE Súria, i de Lian Alavedra, del Catalònia. No hi havia nenes participants.
En sub-10 va vèncer Iria Prieto, del CE Súria, que també es va endur el trofeu femení. El segon lloc va ser per a Yeray Tena, del CE Cardona, i el tercer va ser Marc Moreno, del CE Navarcles. De fet, Iria Prieto és l'actual campiona de Catalunya femenina d'aquest grup d'edat i la seva formació va vèncer per equips.
En sub-12, un altre triomf surienc, per a Oriol Colet, que va queda per davant d'Oleguer Carbonell, del CE Artés i de Carla Prieto, del CE Súria, que va ser la primera classificada femenina. El seu equip va vèncer per formacions.
En sub-14, Genís Satorra, del CE Santpedor, es va endur la victòria final per davant d'Hugo Pérez Castro, del CE Berguedà, i de Biel Portabella, del CE Sant Joan. El CE Sant Joan va vèncer per conjunts i Mia Díaz Burgos, del CE Súria, va guanyar en noies.
Finalment, en la categoria sub-16, victòria per a Gerard Membrive, de l'Escacs Catalònia de Manresa, que va superar en punts acumulats Pol Gómez, del CE Artés, i Ian Moliné, del CE Navarcles. Per clubs va vèncer el CE Castellet i no hi havia participació femenina en aquesta categoria.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se