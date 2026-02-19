Jocs Olímpics | Esquí de muntanya
Ot Ferrer, de Berga, guanya un diploma olímpic en la cursa que dona l'or a Oriol Cardona, de Banyoles
Cinquena posició per al berguedà en la final d'esprint i eliminació a les semifinals de Maria Costa, de Santpedor
La delegació espanyola guanya una altre medalla amb el bronze de l'andalusa Ana Alonso
L'esquiador berguedà Ot Ferrer ha guanyat un diploma olímpic en els Jocs d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo. Ha quedat cinquè en la final de l'esprint en el debut de l'esquí de muntanya en el calendari de competicions en tota la història. A més, ha estat en una cursa històrica, ja que ha vist el primer or català en uns Jocs, el del banyolí Oriol Cardona, qui ha guanyat la prova.
En la competició femenina, la santpedorenca Maria Costa, l'altra representant de casa nostra, no ha pogut passar de les semifinals en ser sisena en la seva. Hi ha hagut, però, una altra alegria per a la delegació espanyola amb el bronze de l'andalusa Ana Alonso, una esportista que a prinicipi de tardor va ser atropellava mentre s'entrenava en bicicleta, va acabar amb múltiples lesions a un genoll i ha arribat justa per a la cita.
En la prova masculina, Ferrer i Cardona han passat les sèries com a primer i segon de la seva. En les semifinals, el berguedà ha estat tercer de la seva i ha hagut d'entrar com un dels millors temps, ja que només passaven els dos primers. Cardona havia entrat a la ronda decisiva com a segon de l'altra semifinal.
En la final, amb dos suïssos, dos catalans, un francès i un rus, Cardona ha enlluernat en el tram de les escales, pujant-les de dues en dues, mentre els dos helvètics, Jon Kistler i Arno Lietha, s'enfonsaven de mica en mica. Ferrer ha aguantat bé en el quart lloc fins al segon canvi, però allà ha tingut problemes i en l'últim, el de l'extracció de les pells, ja ha arribat molt despenjat i sense opcions de podi.
Per davant, Cardona s'ha passejat fins a la meta, a la qual ha arribat amb un temps de 2.34.03. Ha superat el rus, amb bandera neutral, Nikita Filippov (2.35.55) i el francès Thibault Anselmet (2.36.34) que han completat el podi. Lietha ha estat quart i Ferrer ha entrat amb un registre de 2.54.45, molt lluny del 2.37.27 de les semifinals.
En la cursa femenina, Maria Costa ha passat sobradament les sèries, però no ha pogut fer el mateix amb les semifinals, en les quals ha estat sisena de la seva amb un temps de 2.38.00. En aquesta mateixa, Alonso ha passat com a millor tercera i després, a la final, ha aprofitat una errada greu de la francesa Margot Ravinel per assegurar el bronze, amb un temps de 3.10.22 L'or ha estat per a la suïssa Marianne Fatton, amb 2.59.77, per davant de la francesa Emily Harrop, amb 3.02.15.
La parella formada per Oriol Cardona i Ana Alonso tindrà una nova oportunitat dissabte, amb la disputa de la prova de relleus per equips. Ferrer i Costa acaben aquí la seva participació. El de Cardona és el primer or de la delegació espanyola en uns Jocs d'hivern des del de Paquito Fernández-Ochoa als de Sapporo, el 1972. També són les dues primeres medalles d'Espanya a Milà i Cortina d'Ampezzo.
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat