Jocs Olímpics d'hivern | Esquí de muntanya
Requisen estelades i banderes catalanes als aficionats berguedans d'Ot Ferrer als Jocs d'hivern
L'organització apel·la a la normativa del Comitè Olímpic Internacional sobre la impossibilitat de fer proclames independentistes
Els aficionats berguedans que han anat aquest dijous a les graderies del circuit de Bormio per animar Ot Ferrer en la prova d'esprint d'esquí de muntanya s'han trobat una desagradable sorpresa. Els membres de la seguretat els han requisat banderes, tant estelades, com senyeres, amb les quals volien animar l'esquiador, que ha aconseguit un diploma olímpic en finalitzar en cinquena posició.
Així, segons ha avançat Esport3, la seguretat tenia instruccions de retirar tota aquesta simbologia la qual, de tota manera, s'ha pogut veure en alguns moments de la prova. Els aficionats, entre els quals també els dels altres dos catalans en acció, qui seria campió olímpic, Oriol Cardona, i la santpedorenca Maria Costa, s'hi han resistit però no han pogut fer res per evitar l'actuació dels membres de seguretat.
La regla 50.2 de la Carta Olímpica afirma que "no es permetrà cap mena de manifestació, ni propaganda política, religiosa o racial en cap recinte o instal·lació que es consideri part dels Jocs Olímpics". La decisió, però, sorprèn no tant per les estelades, sinó també per les senyeres, que han passat d'oficials als Jocs del 92 a proscrites en aquests.
En aquesta cita olímpica també hi ha hagut problemes amb la bandera de Groenlàndia, que es va mostrar en la competició d'hoquei gel en un partit entre els Estats Units i Dinamarca. La seguretat també va accedir a la graderia i la va retirar als seguidors que l'enarboraven.
