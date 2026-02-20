Futbol | Tercera RFEF
El CE Manresa vol situar-se líder amb un triomf de pes contra el Tona i celebrar-ho després amb una festa
L'entitat blanc-i-vermella organitza una jornada plena d'actes i l'estrena del nou enllumenat per acompanyar el determinant duel que el pot deixar momentàniament primer
El Centre d'Esports Manresa vol celebrar aquest dissabte la Llum amb una jornada brillant, tant des del punt de vista esportiu, com institucional. A les quatre rep el Tona en un partit que el pot deixar momentàniament en el lideratge de la Tercera RFEF, a l'espera del resultat del Badalona, diumenge a les sis de la tarda contra el San Cristóbal. El partit, a més, estarà envoltat per tot un seguit d'actes que s'oferiran de manera gratuïta a tothom qui vagi al Nou Estadi del Congost.
Pel que fa a l'equip de Sergi Trullàs, recuperarà Eric Montes i Juan Barragán, que no van poder ser-hi en l'última cita per sanció, en la victòria al camp del Lleida Esportiu. Els manresans han encadenat quatre victòries seguides i només han perdut un dels últims dotze enfrontaments. Tampoc no és mala la situació dels osonencs, que són vuitens, a sis punts de la promoció d'ascens, i que també fa set partits que no perden, malgrat que quatre d'aquests enfrontaments han estat empats.
Els manresans, a més, han guanyat tres dels quatre últims enfrontaments coma locals, amb la qual cosa han mirat de capgirar la dinàmica negativa al Nou Congost de principi de curs.
Novetats a l'estadi
I abans, durant i després del partit, el Manresa farà una festa per celebrar la Llum. I la més oportuna, l'estrena del nou enllumenat de l'estadi, necessari des de fa temps per als partits nocturns i també per als entrenaments.
Ja des de dos quarts de quatre de la tarda hi haurà inflables per a la quitxalla, animació i música al voltant del camp. El partit també serà retransmès per Esport Central i Canal Taronja, però la voluntat és que els aficionats vagin al camp, motiu pel qual s'hi podrà assistir de manra gratuïta.
A la mitja part hi haurà una xocolatada popular. En acabat, la desfilada del futbol base de l'entitat, amb més de quaranta equips i de 600 futbolistes, a part d'un espectacle de llums i la fotografia commemorativa dels 120 anys.
En un primer moment, el partit havia de suposar una festa de l'esport manresà, però després de converses amb les altres entitats de la ciutat, que hi havien de prendre part, s'ha ajornat aquesta celebració fins al 26 d'abril, coinicidint amb la visita del Badalona.
Al camp també hi haurà diferents punts de venda de les butlletes de la rifa dels 120 anys, amb premis com camisetes dels jugadors Marc Pubill, Aitor Ruibal i Noah Baffoe o les botes de Paula Fernández. La data d'aquest sorteig encara s'ha de determinar.
Les autoritats, com l'alcalde, Marc Aloy, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, i representants de la Federació Catalana de Futbol seran presents tant al partit, com als actes que es faran amb posterioritat per cloure la jornada.
