Esports d'hivern | Cúrling
El Curling Puigcerdà certifica la permanència a Primera Divisió
El conjunt cerdà va cloure en vuitena posició el Campionat d’Espanya masculí que es va disputar al pavelló de Jaca
Regió7
El Curling Puigcerdà es va assegurar una plaça a la Primera Divisió del Campionat d’Espanya masculí amb una meritòria vuitena posició. El jove conjunt que formen Oriol Gastó, Pere Mas, Jordi Huertas i Jordi Diví va fer-se un lloc entre els millors conjunts del país assolint una permanència que contribueix a consolidar el projecte, i que dona una dosi d’experiència extra als jugadors, essencial tenint en compte que el club pretén establir-se a l’elit del cúrling estatal.
La d’enguany va ser una temporada especialment rellevant per aquest esport d’hivern, ja que coincidia amb la disputa dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina. Una circumstància que li atorga un impuls en la visibilitat mediàtica internacional a aquesta disciplina. En clau esportiva, els cerdans van ser vuitens en un competit estatal que es va adjudicar, un any més, el Club Hielo Txuri Berri de Sant Sebastià. El segon lloc va ser pel Club Hielo del Pirineo de Jaca, mentre que el tercer va ser per l'Harrikada Curling Taldea de Vitòria.
El president de l’entitat cerdana, Carles de Moxó, va valorar de manera positiva el resultat, ja que "mantenir-se a Primera Divisió és un objectiu exigent i ho hem aconseguit. Competir al màxim nivell en any olímpic reforça i consolida el projecte".
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa