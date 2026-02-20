Natació artística
El futur de la natació artística se cita a les piscines Manel Estiarte i Duocastella
El complex aquàtic manresà acolliran els Campinats de Catalunya d'hivern en categoria aleví, infantil i júnior
Regió7
Manresa
Les piscines municipals Manel Estiarte i Duocastella acolliran durant tot el cap de setmana els Campionats de Catalunya d’hivern de natació artística en categoria aleví, infantil i júnior. El complex aquàtic manresà acollirà durant tot el dissabte i el matí de diumenge.
A les piscines s’hi podran veure nedadores, a més del CN Manresa, del CN Calella, el CN Granollers, el CN Kallipolis, el CN Lleida, el CN Mataró, el CN Sabadell, el CN Tàrraco, el CN Les Franqueses, el CN Barcelona i la Federació Andorrana en rutines tècniques, combinades i figures.
