Gimnàstica artística
L'Egiba inicia aquest dissabte a Palma l'assalt a repetir triomf en la Lliga Iberdrola
Les manresanes han viatjat amb importants baixes, però aspiren a assolir el podi parcial per sumar punts de cara a ser a la final
El Club Egiba de Manresa inicia aquest dissabte l'assalt a la que seria la seva quarta Lliga Iberdrola i la reedició del triomf de l'any passat a Alcoi. La primera de les jornades classificatòries es disputarà al poliesportiu municipal Germans Escalas de Palma de Mallorca, en què les bagenques intentaran guanyar per primer cop en aquest curs o, almenys, fer una bona posició que les permeti acabar les prèvies entre els quatre millors equips.
L'equip viatja amb un equip amb baixes importants, com les d'Ona Sánchez i Mar Royo respecte de la darrera final, però amb qualitat. Estarà format per Lorena Medina, Laia Font, Aura Cots, Maria Comallonga, Ariadna Piella, Siena Palasí, Bruna Gustan i l'habitual reforç de la neerlandesa Tisha Volleman. L'objectiu principal és assolir una de les posicions de podi.
En aquesta primera jornada, hi haurà vuit equips participants. A part de l'Egiba hi haurà dos catalans més, La Salle Gràcia i CGA L'Hospitalet. També hi haurà dos madrilenys, el GA Pozuelo i el CEMG Majadahonda, dos de les Balears, el Xelska i el Gimnàstic Palma, i un del País Valencià, el Gym-Val.
La competició arrencarà a les 17.50 hores i es preveu que s'allargui fins a les 20.30 hores. L'Egiba anirà en la mateixa agrupació que La Salle i començarà amb el salt, seguirà amb les paral·leles asimètriques, continuarà amb la barra d'equilibris i acabarà al terra.
En el cap de setmana de la Lliga Iberdrola també hi haurà la presència del GC Esparreguera, que diumenge al matí competirà en la Tercera Divisió, grup 1, i del GC Abrera, que ho farà en el grup 2.
