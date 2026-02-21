Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu s’ensorra contra un rival directe en un molt mal partit en atac (42-77)
Les urgellenques encara no entraran en descens perquè diumenge s'enfronten dos dels equips que té a sota, però el resultat és un avís important
Regió7
El Cadí la Seu ha fet el pitjor partit de la temporada, sobretot en un segon i un tercer quarts en què només ha anotat quinze punts, i ha estat derrotat per un IDK Euskotren que és un rival directe a la classificació. De fet, les donostiarres estaven empatades amb les jugadores d’Isaac Fernández i aquestes havien guanyat en el partit de la primera volta, a domicili, per 70-75. Però avui no hi ha hagut color i la derrota per 35 punts és un avís.
Avui, el Cadí encara no entrarà en descens perquè els dos equips que tenen una victòria menys, el Gernika i l’Araski, s’enfronten entre ells, però és un clar avís tenint en compte que la setmana que ve l’equip de la Seu va a València, en un partit molt complicat.
Inici enganyós
I això que el primer quart ha començat molt bé per a les locals, que han deixat sense anotar les basques en els primers atacs. El 7-0 inicial, amb una Niaré dominadora, feia pensar que podria ser un partit assequible per a l’equip dels Pirineus. Però no ha estat així.
De seguida s’ha despertat l’IDK, de la mà d’Ejim, que ha acabat sent la seva millor jugadora, juntament amb Robinson. L’equip basc ja ha arribat al final dels primers deu minuts guanyant i la resta ha estat un suplici.
Perquè el Cadí ha rebut un parcial sagnant de 6-24 en el segon quart, el triple de punts per a les visitants. El desencert ha estat total i com més passava el temps, més complicat es feia canviar la dinàmica. Ni el pas pel descans no ho ha pogut canviar. En el tercer període, el Cadí només ha anotat nou punts i ha tornat a deixar que l’IDK el doblés en el tempteig, ara amb l’aparició d’una Remenarova que ha complert el que sol succeir amb les exjugadores que visiten els equips en què havien estat.
Amb tot decidit, l’IDK no ha fet més sang, que ja n’hi havia prou, però l’anotació final de 42 punts ha de fer pensar.
CADÍ LA SEU: Gervasini 8, Gonzales 5, Palma, Ridard 4, Niaré 15 -cinc inicial- Raventós 2, Mata 3, Aguilar 2, Hollingshed, Díaz
IDK EUSKOTREN: Erauncetamurgil 4, González, Buch, Ejim 17, Faye 6 -cinc inicial- Murua 4, Remenarova 12, Robinson 15, Vitola 11, Ariztimuño 8
ÀRBITRES: Zamora, Carpallo, Arresa
PARCIALS: 16-21, 22-45, 31-63, 42-77
