Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa aplega 2.100 persones al Nou Estadi del Congost coincidint amb la tarda d'actes de celebració del 120è aniversari
El club també estrena el nou enllumenat i fa la presentació de tots els equips d'aquesta temporada
El CE Manresa ha commemorat el 120è aniversari de l’entitat amb una jornada d’allò més festiva al Congost. Més enllà del plat principal, l’enfrontament entre el primer equip i la UE Tona corresponent a la jornada 23 del grup cinquè de Tercera Federació i que ha acabat amb victòria bagenca per 1 gol a 0 —la cinquena consecutiva—, el club ha preparat una sèrie d’actes especials que han comptat amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, el regidor d’esports, Anjo Valentí, el president del CE Manresa Lluís Basiana, el vicepresident econòmic de la Federació Catalana de Futbol Antonio Escudero i la delegació de la FCF de la Catalunya Central. El club els ha fet entrega de la samarreta de la temporada actual.
La commemoració ha omplert de gom a gom l’estadi municipal del Congost, que ha presentat la millor entrada de la temporada. Segons dades oficials del club, més de 2.100 espectadors entre jugadors del planter, familiars i socis del CE Manresa han acudit a la cita. Entre els actes programats, hi ha hagut uns castells inflables per la quitxalla, acompanyats de la xocolatada popular que s’ha produït a la mitja part. Un cop acabat l’enfrontament, s’ha fet la presentació de les plantilles del futbol base i s’ha inaugurat el nou enllumenat del Congost.
Basiana ha explicat que l’enllumenat forma part d’un projecte municipal que inclou diversos millores a les instal·lacions: “A més de l’enllumenat que inaugurem avui, el projecte municipal inclou millores en els accessos, la graderia i els vestidors nous”. A més, ha agraït l’assistència a famílies, autoritats, entrenadors, coordinació i especialment els més de cinc-cents jugadors que formen part del planter del CE Manresa. “Tenim un passat, un present i un futur molt important”, ha sentenciat el president de l’entitat.
Al seu torn, Escudero ha dit que “els 120è aniversari no és només una xifra, sinó generacions i generacions de jugadors que han vestit la samarreta i molts anys de compromís de tothom que n’ha format part”.
Aloy ha tancat l’acte fent referència a l’existència d’un equip sènior femení per primera vegada a la història de l’entitat i ha donat esperança pel final de temporada del primer equip masculí: “Recordo perfectament la temporada de somni de fa 4 anys que ens va projectar a Segona Federació. Espero que puguem completar la temporada magnífica tal com ho vam fer llavors”, ha conclòs.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa