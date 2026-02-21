Futbol | Tercera RFEF
El CE Manresa guanya el Tona per la mínima al Congost i és nou líder provisional (1-0)
Un gol de Badr a la primera part dona els tres punts als bagencs, que sumen la cinquena victòria i la cinquena porteria a zero seguides
El CE Manresa ha guanyat la UE Tona per 1 a 0 en la commemoració del 120è aniversari de l’entitat i és líder provisional del grup cinquè de Tercera Federació a l’espera del partit que enfrontaran el Badalona i el San Cristóbal. L’únic gol del partit l’ha fet Badr a la primera part.
El Congost s’ha vestit de gala per commemorar el 120è aniversari del CE Manresa. L’estadi, que ha presentat la millor entrada de la temporada, ha viscut una jornada absolutament festiva i encapçalada pel Sector Vermell, la grada d’animació del primer equip.
Els bagencs rebien el Tona amb l’esperança de sumar els tres punts i dormir com a líders del grup. Si ho feien, sumaven la cinquena victòria consecutiva, una fita que ningú havia assolit aquesta temporada. Tan sols el Badalona i el Cornellà s’hi havien apropat amb quatre triomfs seguits.
Tot i això, l’inici ha estat igualadíssim i els visitants no han posat les coses gens fàcils als de Sergi Trullàs. El Tona s’ha plantat amb dues línies de quatre homes i ha deixat que el Manresa dominés la pilota i fes valdre la seva condició de local i favorit, almenys pel que fa a la posició a la classificació. No obstant la superioritat numèrica al mig del camp, els osonencs han replegat ràpidament, han eliminat l’espai entre línies i han limitat les combinacions manresanes per dins per no deixar-los avançar amb facilitat.
Davant d’aquesta situació, Aleix Díaz se n’ha anat de la banda dreta i s’ha situat al costat d’Ayoub a la davantera. Així, ha alliberat el costat per les incorporacions de Vera, que ha actuat de lateral extremament profund. Però, cap dels dos equips ha aconseguit incomodar l’altre en la primera mitja hora i ambdós han mostrat molt pocs arguments ofensius. El Tona tot just ha trepitjat l’àrea bagenca en una rematada de cap de Camaño que ha aturat Pulido sense dificultats, i el Manresa si fa no fa el mateix. L’única vegada que ha fet intervenir Craviotto ha estat amb un xut d’Aleix Díaz que el porter s’ha tret de sobre com ha pogut.
Quan per fi el Manresa ha estat capaç de moure el Tona d’una banda cap a l’altra i de combinar per dins, ha arribat el primer gol. L’ha fet Badr quan ha aprofitat un refús a la frontal de l’àrea per, amb un pèl de fortuna, xutar sense miraments, fer tocar la pilota en un defensor i enganyar un Craviotto que s’ha estirat en direcció contrària. Era el tercer intent del migcampista des de la mateixa posició. Els altres dos havien sortit molt desviats.
La tendència ha canviat força en els primers compassos de la segona part. El Tona s’ha estirat en la pressió i ha tingut més iniciativa amb la pilota. Mentrestant, era el Manresa qui esperava a camp propi per forçar una pèrdua i esgarrapar algun contraatac.
A l’hora de joc, però, Trullàs ha fet entrat Momoh per Ayoub. Després, també ha sumat Èric Montes, Matovu, Bamta i Barragán a la causa. Amb els canvis, el Manresa ha recuperat el control i n’ha tingut prou amb tornar-se a instal·lar al camp del Tona, fer passar els minuts, deixar els visitants sense xutar a porteria i assegurar-se la cinquena victòria i la cinquena porteria a zero seguides.
