Gimnàstica artística
El Club Egiba guanya la primera jornada de la Lliga Iberdrola, tot i les baixes
Laia Font lidera l'equip, amb la primera posició individual, a fer el primer pas per entrar a la final de la competició
El Club Egiba ha arrencat on ho va deixar. Després de guanyar la Lliga Iberdrola de la temporada passada, la formació manresana ha guanyat en la primera jornada de la d'aquest any, que s'ha disputat aquest dissabte a la tarda al pavelló Germans Escalas de Palma de Mallorca. I això, tot i les baixes respecte de l'equip campió de l'any passat, com la de Mar Royo i la d'Ona Sánchez.
El conjunt bagenc ha estat liderat per la gironellenca Laia Font, que ha estat la millor gimnasta de totes les participants. En aquesta primera jornada de Primera Divisió participaven fins a vuit equips, amb dos per aparell en cada rotació. Font, en l'apartat individual, ha fet 51,133 punts i ha superat Marina Escudero, del CGA L'Hospitalet (50,567) i Carla Cerezo, del Gym-Val (49,034).
Per conjunts, l'Egiba ha fet un total del 189,500 punts i ha superat per una mica més d'un punt i mig el CGA L'Hospitalet (187,967). El tercer lloc ha correspost al Xelska Illes Balears (184,868) i el quart al Gym-Val (182,301). Aquests quatre equips entrarien en la final, tot i que encara falten dues fases prèvies. En quedarien fora el Gimnàstic Palma, el Majadahonda, La Salle Gràcia i el GA Pozuelo.
Molta rotació
L'Egiba ha hagut de rotar l'equip per tal que totes les gimnastes, algunes d'elles molt joves, intervinguessin. En salt, Laia Font ha fet el tercer millor registre, amb 13,367 punts. També hi han participat la neerlandesa Tisha Volleman (cinquena, amb 12,967), Siena Palasí (11a, amb 12,567), Maria Comallonga (22a, amb 12,067) i Aura Cots (37a, amb 11,000).
En asimètriques, Font també ha estat tercera, ara amb 12,400 punts, just davant de Lorena Medina, quarta amb 12,233. La resta han estat Volleman (setena, amb 11,900), Comallonga (desena, amb 11,667) i Cots (17a, amb 11,100).
En barra d'equilibris, Laia Font ha estat la guanyadora, amb 12,733, per davant de Lucía Gutiérrez, de l'Hospitalet (12,600). Després s'han classificat Ariadna Pella (desena, amb 11,633), Lorena Medina (setzena, amb 11,033), Bruna Grustan (28a, amb 10,400) i Maria Comallonga (29a, amb 10,367).
En l'aparell que ho ha decidit tot, el terra, Font ha quedat a dues dècimes i mitja del primer lloc. Ha estat segona, amb 12,633 i ha fet l'exercici que ha acabat donant el triomf a l'Egiba. Tisha Volleman hi ha estat quarta (11,667) i després Siena Palasí (vintena, amb 10,700), Bruna Grustan (34a, amb 9,533) i Aura Cots (37a, amb 9,133).
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa