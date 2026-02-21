Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa salva un punt de la visita a Lleida (3-3)
Tot i encaixar el 2 a 3 a l’últim minut, els bagencs si han tornat a falta de trenta-segons i amb el porter jugador
Redacció
El Covisa Manresa ha salvat un punt en els darrers instants de la visita a Lleida després d’empatar per 3 a 3. Tot i encaixar el tercer gol a l’últim minut, els bagencs si han tornat quan només faltaven trenta segons i amb el porter jugador sobre la pista.
El Covisa Manresa visitava Lleida en una jornada importantíssima per acostar-se a les posicions de permanència. Quatre punts separaven els dos equips i els bagencs tenien l'opció de fer un pas endavant cap a la salvació. A més, l’empat de Bisontes a Palma els donava l’oportunitat de superar els valencians a la classificació.
Decidits a fer-ho possible, el Covisa s’ha avançat al marcador al minut 10, però el Lleida ha reaccionat i ha fet l’empat poc abans d’acabar la primera part.
Només començar la segona, els locals han tornat a colpejar amb força i el Covisa s’ha vist obligat a remar a contracorrent alguna cosa positiva de l’enfrontament. No han abaixat els braços els bagencs, i després de diverses ocasions, Llucià ha fet el 2 a 2 amb una vaselina excepcional impossible d’aturar pel porter lleidatà.
La tendència ha canviat després de la diana manresana i el Lleida ho ha tornat a provar amb insistència. Ha aparegut Blasco que ha respost amb serietat a tots els cops locals i ha mantingut el 2 a 2 fins que el Lleida s’ha tornat a avançar abans de l’últim minut.
En els darrers segons, els manresans ho han provat amb el porter jugador i en una de les primeres ocasions, Bermusell ha fet l’empat a tres i Santa ha tingut una ocasió molt clara per fer el 3-4, però no ha pogut anotar.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa