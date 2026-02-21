Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala | Segona Divisió B

El Covisa Manresa salva un punt de la visita a Lleida (3-3)

Tot i encaixar el 2 a 3 a l’últim minut, els bagencs si han tornat a falta de trenta-segons i amb el porter jugador

El Covisa Manresa va fer el 2 a 3 a només trenta segons pel final

El Covisa Manresa va fer el 2 a 3 a només trenta segons pel final / Jordi Biel

Redacció

Manresa

El Covisa Manresa ha salvat un punt en els darrers instants de la visita a Lleida després d’empatar per 3 a 3. Tot i encaixar el tercer gol a l’últim minut, els bagencs si han tornat quan només faltaven trenta segons i amb el porter jugador sobre la pista. 

El Covisa Manresa visitava Lleida en una jornada importantíssima per acostar-se a les posicions de permanència. Quatre punts separaven els dos equips i els bagencs tenien l'opció de fer un pas endavant cap a la salvació. A més, l’empat de Bisontes a Palma els donava l’oportunitat de superar els valencians a la classificació. 

Decidits a fer-ho possible, el Covisa s’ha avançat al marcador al minut 10, però el Lleida ha reaccionat i ha fet l’empat poc abans d’acabar la primera part. 

Només començar la segona, els locals han tornat a colpejar amb força i el Covisa s’ha vist obligat a remar a contracorrent alguna cosa positiva de l’enfrontament. No han abaixat els braços els bagencs, i després de diverses ocasions, Llucià ha fet el 2 a 2 amb una vaselina excepcional impossible d’aturar pel porter lleidatà. 

La tendència ha canviat després de la diana manresana i el Lleida ho ha tornat a provar amb insistència. Ha aparegut Blasco que ha respost amb serietat a tots els cops locals i ha mantingut el 2 a 2 fins que el Lleida s’ha tornat a avançar abans de l’últim minut. 

En els darrers segons, els manresans ho han provat amb el porter jugador i en una de les primeres ocasions, Bermusell ha fet l’empat a tres i Santa ha tingut una ocasió molt clara per fer el 3-4, però no ha pogut anotar.

