Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Futbol sala | Segona Divisió B

El Covisa Manresa visita el Cerezo Lleida amb l'esperança de mantenir les bones sensacions

El conjunt manresà viatja al pavelló Martín Cano per apropar-se encara més a les posicions de permanència de Segona B

Els manresans somien amb un triomf que els apropi a la permanència

Els manresans somien amb un triomf que els apropi a la permanència / Arxiu/Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa afronta aquesta tarda (19.30 h) una nova prova de foc per somiar amb ocupar les posicions de permanència al final de la fase regular del grup 3 de Segona Divisió B. El conjunt manresà es veurà les cares amb un rival directe per la salvació, el Cerezo Lleida, que ara mateix ocupa l'onzè lloc, dos per sobre dels bagencs i un per damunt del CCR, que és qui marca la permanència.

Tots tres conjunts, separats només per 4 punts, hauran d'anar amb compte també amb els resultats del Bisontes, que té els mateixos punts que el Covisa i un partit menys. Els barcelonins jugaran contra l'IBI, mentre que els alacantins visiten el feu del segon classificat, el Palma B.

Així doncs, resultarà essencial aconseguir els tres punts del feu de la capital del Segrià, on el conjunt lleidatà només ha guanyat en dues ocasions. A més, si les coses van de cara, també cal tenir en compte que el resultat al Pujolet va ser de 2-4, així que vèncer per més de dos gols seria també important de cara a un possible empat a punts a final de temporada.

Notícies relacionades

Jairo Molero continua sense poder comptar amb Asis, Áaron i Mujal per lesió, i tampoc pot convocar Albadalejo, sancionat, així que tornarà a incloure a la convocatòria el juvenil Morros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents